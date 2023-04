Basket : Tony Parker devient le premier Français à entrer au Hall of Fame

L'ancien meneur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France, quatre fois champion NBA avec l'équipe texane, sera intronisé au panthéon des joueurs de la ligue nord-américaine l'été prochain.

Même à la retraite, Tony Parker écrit l'histoire. Pressenti depuis quelques mois pour intégrer le Hall of Fame, le panthéon du basket de la NBA, l'actuel président de l'Asvel va bien avoir droit aux honneurs du monde de la balle orange, a annoncé l'instance, samedi 1er avril. C'est la première fois qu'un joueur français est distingué de cette manière pour intégrer un cercle rassemblant 220 joueurs et joueuses, parmi lesquels Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, Kobe Bryant, Julius Erving, Magic Johnson...

La cérémonie d'intronisation est prévue le 12 août

Premier joueur européen élu MVP (meilleur joueur) d'une finale en 2007 face aux Cavaliers de Cleveland d'un certain LeBron James, quatre fois champion NBA avec San Antonio, six fois All-Star, pour ne citer que ces performances, Tony Parker s'est construit un palmarès en béton au cours de ses 18 saisons passées en NBA entre 2001 et 2019. Ajoutez à cela sa carrière avec les Bleus, marquée par un titre à l'Eurobasket 2013 et plusieurs médailles internationales, et vous obtenez un parfait CV pour être honoré à Springfield, lieu du Hall of Fame.

Intronisé avec deux autres Européens, et son coach Gregg Popovich

Pour que l'histoire soit encore plus belle, il sera intronisé aux côtés de son coach durant plus de 15 ans à San Antonio, Gregg Popovich, et les deux hommes rejoindront ainsi Tim Duncan et Manu Ginobili, les deux autres membres du trio texan historique déjà présents. Becky Hammon, ancienne entraîneure adjointe de la franchise, sera aussi de la cérémonie, tant pour son parcours en tant que coach dans le basket masculin que pour sa carrière de joueuse.

Outre ces figures marquantes du basket texan, le meilleur ennemi de "TP" sur la scène internationale, l'Espagnol Pau Gasol, a lui aussi été plébiscité pour entrer au Hall of Fame, tout comme une autre légende européenne, l'Allemand Dirk Nowitzki. Dwyane Wade, ancien arrière du Miami Heat notamment, complète par ailleurs la liste d'une cuvée qui sera mise à l'honneur le 12 août prochain.