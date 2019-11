NBA : les San Antonio Spurs rendent hommage à Tony Parker en retirant son numéro 9

Tony Parker est entré, lundi 11 novembre, dans le panthéon des San Antonio Spurs. Son numéro – le 9 – a été retiré pour toujours de la liste des numéros disponibles pour les joueurs des Spurs. Le maillot au nom du meneur des Bleus sera suspendu dans le AT&T Center, la salle où joue l'équipe texane, aux côtés de neuf autres légendes de la franchise NBA. La cérémonie s'est déroulée après la défaite des Spurs face à Memphis (113-109).

It's official!@tonyparker's No. 9 jersey will live on in the rafters forever. #MerciTony pic.twitter.com/DNqrnZLRew