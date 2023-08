Football : le PSG recrute l'international Ousmane Dembélé, en provenance du FC Barcelone

L'international français, formé à Rennes, s'est engagé samedi avec le PSG jusqu'en 2028.

On ne sait toujours pas s'il est gaucher ou droitier, mais Ousmane Dembélé est désormais un joueur du Paris Saint-Germain. L'international français (37 sélections, quatre buts), champion du monde 2018 avec les Bleus, s'est engagé, samedi 12 août, pour cinq années, en provenance du FC Barcelone.

Après six saisons contrastées en Catalogne, Ousmane Dembélé (26 ans) entame un nouveau chapitre de sa carrière dans la capitale, pour son retour en Ligue 1. Formé à Rennes, il avait explosé aux yeux du grand public en Bretagne entre 2015 et 2016, avant de s'envoler pour le Borussia Dortmund. Après une saison en Allemagne, le FC Barcelone n'avait pas hésité à casser sa tirelire pour en faire le successeur de Neymar. Miné par les blessures, le Français n'a jamais eu le rendement escompté chez les Blaugranas.

Depuis deux ans, Ousmane Dembélé affichait toutefois un nouveau visage au FC Barcelone, enfin débarrassé de ses maux physiques récurrents, plus régulier et, selon les dires de ses coachs, beaucoup plus mature et sérieux qu'à son arrivée. Au Barça, celui qu'on surnomme "Dembouz" a inscrit 40 buts en 185 rencontres, et délivré 43 passes décisives. Il a aussi remporté trois championnats d'Espagne (2018, 2019, 2023), deux Coupes du Roi (2018, 2021) et deux Supercoupe d'Espagne (2018, 2023). Après Lucas Hernandez, il est le deuxième champion du monde 2018 recruté par le PSG cet été.