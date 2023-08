Coupe du monde de football : les Bleues battues par l’Australie aux tirs au but et éliminées en quarts de finale

L’équipe de France s’est effondrée contre les Matildas, samedi, et prend la porte en quarts de finale, comme il y a quatre ans.

C'est fini pour l'équipe de France. Les Bleues ont été éliminées de la Coupe du monde après leur défaite contre l'Australie (0-0, 7-6 t.a.b), samedi 12 août, au Brisbane Stadium. Passées à côté de leur match dans l'engagement et la réussite, les Françaises ont longtemps alterné le chaud et le froid, et résisté aux assauts des Matildas avant de finir par craquer dans une séance de tirs au but complètement folle, après l'échec à la mort subite de Vicki Becho, dixième tireuse française.

Après 2015 et 2019, elles sont éliminées au stade des quarts de finale pour un troisième Mondial de rang. Les Australiennes, elles, dépassent la malédiction du pays-hôte éliminé en quarts et attendent l'Angleterre ou la Colombie en demi-finale, à Sydney.