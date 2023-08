Mondiaux de cyclisme : le Français Axel Laurance sacré sur la course espoirs sur route

Le coureur de 22 ans s'est imposé en solitaire dans les rues de Glasgow, samedi.

Axel Laurance sur le toit du monde. Toujours à l'avant puis parti seul à 26 kilomètres de l'arrivée, le Français a remporté le plus beau succès de sa carrière, à l'occasion de la course espoir des Mondiaux de cyclisme, samedi 12 août à Glasgow. Au bout de lui-même dans les derniers kilomètres, au point de vomir une fois la ligne d'arrivée franchie, le Breton a résisté au retour des poursuivants, pour l'emporter devant le Portugais Antonio Morgado et le Slovaque Martin Svrcek. Sans équipe en fin de saison dernière, après le retrait de la formation B&B du peloton, celui qui a rebondi au sein de l'équipe réserve d'Alpecin-Deceuninck, explose au grand jour.

Il est le cinquième Français à remporter la course en ligne des Mondiaux, après Benoît Cosnefroy (2017), Kévin Ledanois (2015), Arnaud Démare (2011) et Romain Sicard (2009). Après une saison d'apprentissage, entre circuit pro et continental, parmi l'une des meilleures équipes World Tour, son succès du jour pourrait lui permettre de gagner en légitimité.