Ligue 1 : Lens trébuche déjà, Ben Yedder marque et crispe, Lafont blessé... Ce qu'il faut retenir des matchs de dimanche

Pour la première journée de Ligue 1 version 2023-2024, il y a eu des buts sur toutes les pelouses, dimanche.

Suite et fin de la première journée de Ligue 1 2023-2024. 18 buts ont été marqués lors des quatre premiers matchs, dimanche 13 août. Le vice-champion de France lensois a été surpris d'entrée, le promu havrais s'est mis en évidence et Wissam Ben Yedder a porté l'AS Monaco à Clermont, malgré les poursuites judiciaires qui le visent.

Le malaise : Ben Yedder double buteur comme si de rien n'était

Mis en examen pour viol, tentative de viol et agression sexuelle vendredi, Wissam Ben Yedder était tout de même titulaire avec l'AS Monaco. Désigné capitaine par son entraîneur Adi Hütter, l'international français a brillé sur la pelouse du stade Gabriel-Montpied dans la victoire 3-2 face à Clermont. Auteur d'un doublé, il a permis aux siens de prendre l'avantage à deux reprises, à 2-1 (43e) et à 3-2 (70e).

La situation autour de celui qui a inscrit ses 99e et 100e buts avec l'AS Monaco dimanche interroge, d'autant que le silence de son club autour d'une telle affaire laisse planer un certain malaise. Les belles prestations de Vanderson et de Takumi Minamino côté monégasque, ou de Muhammed Cham côté clermontois, ont été en partie éclipsées.

La surprise : tonnerre de Brest, Lens renversé à Francis le Blé

Dauphin du Paris Saint-Germain lors de la saison 2022-2023, le Racing club de Lens a débuté sa saison par un couac. En tête après 22 minutes grâce à deux buts de Florian Sotoca (11e) et Deiver Machado (22e), les Nordistes semblaient repartis sur les mêmes bases que la saison précédente. Mais le foot n'a rien d'une science exacte. Ces derniers ont finalement été battus 3-2.

Lens n'avait jamais perdu après avoir mené la saison dernière, et n'avait encaissé trois buts qu'à une seule reprise, au Parc face au PSG en jouant à 10 contre 11. Les Brestois ont accompli leur remontée grâce à deux pénaltys de Romain Del Castillo (45e+1 et 87e) et un très joli but de Kenny Lala (56e).

Le buteur : à Montpellier, Akor Adams déjà dans le ton

Débarqué dans l'Hérault en provenance de Lilleström en Norvège, le buteur nigérian, Akor Adams, a fait la différence en deux minutes au cœur de la deuxième période. Deux buts coup sur coup (58e et 60e), pour faire passer les siens devant et signer son premier coup d'éclat dans le championnat de France.

1min42 - Il n'y a eu qu'une minute et 42 secondes entre les 2 buts d’Akor Adams, soit le doublé le plus rapide d’un joueur pour sa 1re en Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Unanimité. pic.twitter.com/tW16xnxKwI — OptaJean (@OptaJean) August 13, 2023

D'un coup de tête bien senti et d'une belle frappe croisée du gauche, la nouvelle pointe de la Paillade a étalé une partie de sa palette technique. De bon augure, pour celui qui est amené à prendre le relais d'Elye Wahi, en cas de départ du meilleur buteur héraultais de l'exercice précédent. Sa première victoire en Ligue 1 attendra (2-2 score final), mais à Montpellier, on ne demande à la pépite de 23 ans que de continuer dans la même direction.

Le couteau dans la plaie : Toulouse s'offre Nantes à nouveau

Le souvenir de la finale de Coupe de France est encore vivace pour les supporters nantais, et ce n'est pas cette première journée qui arrangera les choses. En s'imposant à la Beaujoire (2-1), les Toulousains ont décroché un important succès à l'extérieur, après avoir été menés dès le premier quart d'heure, à la suite d'un pénalty de Mostafa Mohamed (13e). Déjà déterminant dans la bonne saison de son club et buteur en finale de coupe, Zakaria Aboukhlal a de nouveau puni les Nantais en égalisant (62e).

Un but sur lequel s'est blessé Alban Lafont, percuté par le Marocain et le poteau. Ce dernier a été contraint de sortir sur civière, suscitant l'inquiétude. "Alban Lafont est à l'hôpital. Je n'ai pas encore de nouvelles. J'ai entendu parler de côtes voire de cervicales", a indiqué son entraîneur, Pierre Aristouy à l'issue de la rencontre. En fin de match, Rasmus Nicolaisen a permis aux siens de passer devant (91e+1) et de lancer parfaitement le TFC.