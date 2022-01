JO 2022 : quatre ans après, où en sont les médaillés des JO d’hiver de 2018 ?

Aux JO de Pyeongchang, en 2018, vingt sportifs, en comptant les épreuves par équipe, avaient rapporté quinze médailles (cinq en or, quatre en argent et six en bronze) à la délégation française. Depuis, quatre années se sont écoulées et ces médaillés tricolores ont suivi des trajectoires différentes.

Ils sont présents et toujours au top

À seulement 19 ans, lors des JO d’hiver 2018, Perrine Laffont avait dominé la compétition de ski acrobatique dans l'épreuve des bosses, s’offrant un premier titre olympique. Depuis la native de Lavelanet a le monopole du cristal, s’adjugeant les quatre globes dans l’épreuve des bosses et deux gros globes en finissant première du classement général. À Pékin, elle fait figure de grande favorite et sera la femme à battre dans sa discipline de prédilection.

Ce statut de favori colle aussi à la peau de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. En danse sur glace, ils ont tout gagné, sauf le titre olympique. Quadruples champions du monde, quintuples champions d’Europe et sextuples champions de France, médaillés d'argent aux JO de 2018, le couple aura à cœur de compléter sa galerie dorée à Pékin. Preuve de leur volonté, les Français ont fait l’impasse sur les championnats d’Europe, qui se sont déroulés du 10 au 16 janvier, afin d’éviter tout risque de contamination au Covid-19 avant les Jeux olympiques. Pour eux, c'est l'or ou rien.

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron vont tenter de remporter la médaille d'or aux Jeux olympiques de Pékin. (HERVIO JEAN-MARIE / KMSP)

La médaille d'or, elles en rêvent aussi. En biathlon, par équipes, Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet et Justine Braisaz-Bouchet ont obtenu une médaille de bronze au relais dames lors des JO 2018. Marie Dorin complétait le quatuor, avant de prendre sa retraite, remplacée par l'excellente Julia Simon dans cette équipe féminine. Après deux victoires et deux troisièmes places en Coupe du monde, les Françaises dominent le classement du relais 4x6km. Elles devraient être en course pour l'or à Pékin.

Malgré une saison compliquée en Coupe du monde de ski alpin, Alexis Pinturault reste l'un des meilleurs skieurs de la planète. En 2018, il avait tout de même ramené deux breloques, une médaille d'argent en combiné alpin et une médaille de bronze en géant. Lors de la saison 2020-2021, le natif de Moûtiers s'était adjugé son premier gros globe de cristal, en finissant premier du classement général de la Coupe du monde. À 30 ans, Alexis Pinturault visera ainsi l'or sur trois courses : le géant, le combiné et le slalom.

Alexis Pinturault sera en quête de médailles d'or durant les JO de Pékin. (ANDREA SOLERO / ANSA)

Ils sont encore là et il faudra compter sur eux

En 2018, Julia Pereira de Sousa avait créé la surprise en obtenant une médaille d'argent en Snowboardcross à seulement 16 ans, devenant la plus jeune médaillée olympique française de l'histoire des JO d'hiver. Depuis, la snowboardeuse est restée dans le top 20 des championnats du monde (11e en 2019 et 18e en 2021) et a obtenu une médaille de bronze par équipe, avec Léo Le Blé Jacques, aux mondiaux de snowboardcross par équipe de 2021. Après une préparation perturbée par deux blessures en 2021, la Française tentera encore de créer la surprise aux Jeux de Pékin.

Julia Pereira De Sousa sera en compétition en snowboardcross aux JO de Pékin. (BAI XUEFEI / XINHUA)

En ski de fond, les Français avaient rapporté deux médailles de bronze en équipe. Du côté du relais 4x10km, Maurice Manificat, Clément Parisse, Adrien Backscheider et Jean-Marc Gaillard étaient montés sur le podium de PyeongChang. Si les deux premiers ont remporté le bronze aux Mondiaux 2021 à Oberstdorf dans la même épreuve, les deux derniers n'étaient pas présents, laissant leur place à Hugo Lapalus et Jules Lapierre. Richard Jouve, médaillé avec Maurice Manificat en sprint par équipes, fait partie des athlètes à suivre. Actuel deuxième au classement du sprint en Coupe du monde de ski de fond, le français est en pleine forme...

En biathlon, dans l'épreuve de la poursuite, Anaïs Bescond s'était adjugée une belle médaille de bronze à PyeongChang. La Française pointe à la 6e place du classement de la poursuite en Coupe du monde cette saison, et à la 7e place du sprint, elle semble pouvoir disputer une médaille sur chaque course individuelle à Pékin. À 34 ans, "Nanass" la doyenne signe d'ailleurs l'une de ses meilleures saisons, et sera l'une des athlètes phares de la délégation française pour ces Jeux olympiques.

Ils ne seront pas aux Jeux olympiques de Pékin

Triple médaillé d'or en biathlon aux JO de 2018 (poursuite, mass start, relais mixte), Martin Fourcade laisse la délégation française orpheline de l'un de ses plus grands champions. À 31 ans, à l'issue de la saison 2019-2020, la légende du biathlon français avait annoncé sa retraite sportive. Il officie aujourd'hui comme Président de la commission des athlètes des Jeux olympiques de Paris 2024. Depuis la retraite de Martin Fourcade, Quentin Fillon Maillet, en tête de la Coupe du monde en ce moment, a pris le rôle de nouveau patron du biathlon français.

Martin Fourcade avait ramené trois médailles d'or lors des JO de Pyeongchang. (PHILIPPE MILLEREAU / DPPI MEDIA)

Pierre Vaultier était aussi le patron, en snowboardcross, discipline dans laquelle le Français avait décroché la médaille d'or aux derniers Jeux olympiques, la même que lors des JO de Sotchi en 2014. Alors qu'il avait annoncé sa retraite en décembre 2020, suite à des problèmes au genou, le champion français avait prévu un retour à la compétition l'année dernière, qui fut finalement avorté.

En ski acrobatique, c'est Marie Martinod qui a tiré sa révérence en 2018, après une médaille d'argent. Spécialiste du halp-pipe, discipline intronisée aux JO en 2014, la Française avait déjà obtenu la médaille d'argent à Sotchi. Après avoir inscrit son nom dans l'histoire du ski acrobatique français, elle est devenue consultante sportive sur RMC sport et la chaîne L'Équipe.

Enfin, Victor Muffat-Jeandet sera privé de Jeux olympiques après sa fracture de la cheville droite à Zagreb le 6 janvier, lors d'une épreuve de slalom en Coupe du monde de ski alpin. Après avoir décroché une médaille de bronze en combiné alpin à PyeongChang, le Français de 32 ans devra se contenter d'encourager ses coéquipiers de l'équipe de France.