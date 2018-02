JO d'hiver 2018 : les skieurs français Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet décrochent l'argent et le bronze dans le combiné

Alexis Pinturault, qui faisait partie des favoris après la manche de descente, n'a pas réussi à devancer le géant autrichien Marcel Hirscher lors du slalom.

Le ski alpin français débute bien les Jeux olympiques de Pyeongchang. Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet ont remporté les médailles d'argent et de bronze dans l'épreuve du combiné, mardi 13 février. Ils n'ont été devancés que par l'Autrichien Marcel Hirscher dans cette épreuve composée d'une descente suivie d'un slalom. Si Alexis Pinturault, dixième au terme de la descente, était un des deux favoris de l'épreuve, Victor Muffat-Jeandet a surpris en remontant de la vingt-neuvième place au podium entre la première et la deuxième manche. La France compte cinq médailles.