Papadakis et Cizeron inarrêtables, Verstappen à la relance, la sensation Biniam Girmay... Ce qu'il ne fallait pas manquer ce week-end

Vous avez coupé pour le week-end ? Vous êtes en quête de belles histoires ? L'actualité sportive de ces deux derniers jours va vous plaire. Entre le spectacle grandiose et une nouvelle couronne mondiale pour le tandem Gabriella Papadakis-Guillaume Cizeron, le succès historique de Biniam Girmay sur la classique Gand-Wevelgem ou le retour au premier plan de Christian Eriksen, vous êtes servis. À noter aussi la rentrée réussie des Bleues dans le Tournoi des six nations, et la première victoire de la saison de Max Verstappen en Formule 1.

Patinage artistique : Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron sur le toit du monde

Un peu plus d'un mois après avoir décroché sa première médaille d'or olympique à Pékin, le couple français s'est adjugé un cinquième titre de champions du monde en danse sur glace, samedi 26 mars, lors des Mondiaux à Montpellier. Pour leur retour en France, les deux patineurs tricolores ont fait vibrer la patinoire héraultaise et les quelque 7000 spectateurs présents, en battant leurs propres records du monde en programme libre (137,09) et en score cumulé (229,82).

"C'était un retour parfait, une saison parfaite", s'est félicité Romain Haguenauer, leur entraîneur depuis 2012. Guillaume Cizeron a réagi à ce cinquième titre avec des étoiles dans les yeux : "C'était un très bel événement, on a pu le partager avec nos amis, nos familles, nos coachs. C'était vraiment magique."

De son côté, Gabriella Papadakis évoque "une véritable célébration", dans une "compétition bonus" après l'or olympique qui était le véritable objectif de la saison.

Foot : Christian Eriksen soigne son retour avec les Rouge et Blanc

Neuf mois après son arrêt cardiaque lors du match de l'Euro 2021 face à la Finlande, le Danois a effectué, samedi 26 mars, un retour remarqué avec sa sélection nationale. Entré en jeu en début de seconde période du match amical face aux Pays-Bas, sous les applaudissements du public néerlandais, le milieu offensif formé à l'Ajax Amsterdam a trouvé le chemin des filets en moins de deux minutes. Eriksen et ses coéquipiers se sont finalement inclinés sur le score de 4 à 2.

Eloigné des terrains pendant plus de cinq mois, l'ancien joueur de Tottenham avait repris l'entraînement en décembre avant de signer à Brentford, club de Premier League, où il a disputé en février son premier match post-accident. Le joueur de 30 ans s'est fait implanter un défibrillateur dans la poitrine en juin, ce qui lui permet de poursuivre sa carrière au haut niveau.

Entrée en jeu de Christian Eriksen qui fête son retour en sélection avec un BUT !



Pays-Bas 3️⃣-2️⃣ Danemark



Le match en direct : https://t.co/SFY8b6XzdH#lequipeFOOT pic.twitter.com/5pC97xoMgO — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 26, 2022

Rugby : les Bleues débutent leur Tournoi par une victoire bonifiée

Les victoires bonifiées des Anglaises et des Galloises avaient donné le "la" et mis un peu de pression sur le XV de France d'Annick Hayraud, en cette première journée du Tournoi des six nations. Face à l'Italie, dimanche, tout n'a pas été parfait après de longs mois sans jouer ensemble. Passé le très bon travail du huit de devant, les ballons ont peiné à arriver jusqu'aux lignes arrières dans de bonnes conditions.

Toutefois, les coéquipières de Gaëlle Hermet sont parvenues à inscrire cinq essais, assez pour récolter le bonus offensif. Une entrée en matière réussie donc, mais qui laisse entrevoir la marge de progression nécessaire dans la quête du Grand Chelem. Les Bleues tenteront de poursuivre sur leur lancée samedi prochain face à l'Irlande, au stade Ernest Wallon de Toulouse.

Cyclisme : Biniam Girmay déjà dans l'histoire

Il a lancé son sprint de si loin qu'on l'a cru battu sur le fil. Présent dans la bonne échappée, dimanche, sur la Classique flandrienne Gand-Wevelgem, l'Erythréen Biniam Girmay a finalement grillé la politesse à ses trois compères d'échappée. À 21 ans, le jeune coureur a ainsi signé le premier grand coup de sa carrière.

Mieux, avec cette victoire, le coureur de l'équipe Intermarché - Wanty-Gobert Materiaux, a offert à l'Afrique la première grande Classique cycliste de son histoire. De quoi rentrer dans la légende du cyclisme international et de semer quelques graines d'espoir pour les années à venir.

À 21 ans seulement, l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché - Wanty-Gobert Materiaux) lève les bras sur la classique flandrienne Gand-Wevelgem, dimanche 27 mars 2022. (KURT DESPLENTER / AFP)

Formule 1 : Verstappen, le patron retrouve les sommets

On l'avait quitté à Bahreïn à la fois déçu et philosophe, la semaine dernière. Max Verstappen n'a pas eu besoin de masquer sa frustration cette fois. Le champion du monde s'est à nouveau battu en piste avec Charles Leclerc, dimanche. Mais cette fois, sa Red Bull a tenu le choc, pour un final haletant à Jeddah. Vainqueur du Grand Prix d'Arabie saoudite, le Néerlandais lance sa saison. Ferrari pourra au moins se consoler avec un nouveau double podium : Leclerc 2e, Sainz 3e. Avoir ses deux monoplaces dans le Top 3 des deux premiers Grands Prix, ce n'était plus arrivé à la Scuderia depuis 2001, une éternité.

Charles Leclerc reste en tête du classement des pilotes devant son coéquipier. Mais le doute ne semble plus permis : cette saison 2022 devrait être rythmée par un duel entre Ferrari et Red Bull. Les Mercedes ont limité la casse (George Russell 5e, Lewis Hamilton 10e) alors que son septuple champion du monde était parti très loin sur la grille (15e). Esteban Ocon (6e) et Pierre Gasly (8e) ont aussi fini dans les points.

Si le spectacle des derniers tours a été à la hauteur, la F1 ne sort pas grandie de ce week-end en Arabie saoudite : les pilotes ne souhaitaient pas poursuivre le week-end vendredi soir, alors qu'un dépôt pétrolier situé à environ dix kilomètres du circuit avait été la cible d'une attaque aérienne des rebelles yéménites.