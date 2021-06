Euro 2021 : le match Danemark-Finlande interrompu après un grave malaise du Danois Christian Eriksen, qui est dans un état stable

Les dernières nouvelles communiquées par l'UEFA sont rassurantes : Christian Eriksen est dans un état stable après l'intervention des secours, suite à son grave malaise lors du match de l'Euro 2021 entre le Danemark et la Finlande. Le joueur danois a été transféré dans l'hôpital le plus proche de la ville de Copenhague, où se déroulait la rencontre et où il va subir des examens complémentaires comme l'a précisé la sélection danoise.

Le match a été interrompu à la 43e minute après le malaise d'Eriksen, milieu de terrain de l'Inter Milan. Ce dernier a perdu connaissance en plein match, alors qu'il s'apprêtait à recevoir un ballon le long de la ligne de touche. Les joueurs danois se sont tout de suite rués sur leur coéquipier pour lui venir en aide, avant que les secours n’interviennent pour tenter de réanimer le joueur.

Un massage cardiaque a été pratiqué sur Eriksen, 29 ans, qui a finalement été évacué du stade après quinze minutes passées au sol sur la pelouse du Parken Stadium. Les joueurs danois se sont tous positionnés devant les secours pour éviter au public, totalement abasourdi par cet événement, d’assister à cette scène dramatique.

Les joueurs des deux équipes ont quitté la pelouse en attendant d’en savoir plus sur le grave malaise d’Eriksen. Ce dernier a donc été évacué sur une civière, intubé, dans un état stable. La rencontre a été suspendue par les organisateurs de l’Euro, alors que plusieurs supporters commençaient à déserter le stade de Copenhague. L'UEFA communiquera sur la reprise ou non de la rencontre à 19h45.

Following the medical emergency involving Denmark's player Christian Eriksen, a crisis meeting has taken place with both teams and match officials and further information will be communicated at 19:45 CET.



The player has been transferred to the hospital and has been stabilised.