DIRECT. Gand-Wevelgem : le Français Arnaud Démare à la lutte, les favoris bien placés… Suivez la classique belge

La Flandre occidentale réserve souvent de belles courses. Gand-Wevelgem ne devrait pas déroger à la règle. Deux jours après le Grand Prix E3 Harelbeke, les "Flahutes" retrouvent les monts belges, moins nombreux, mais toujours aussi exigeants. L'année dernière, c'est Wout van Aert qui l'avait emporté dans un sprint en petit comité devant les Italiens Giacomo Nizzolo et Matteo Trentin.

La course est l'un des derniers indicateurs de forme et des forces en présence avant le mythique Tour des Flandres et, souvent, un grand nom l'emporte. Ces dernières années, Mads Pedersen, Alexander Kristoff, Peter Sagan ou encore Greg van Avermaet ont levé les bras dans la ville voisine de Courtrai. Suivez la course en direct :