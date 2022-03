GP d'Arabie saoudite : la course maintenue malgré une attaque de rebelles yéménites à quelques kilomètres du circuit

Les doutes commençaient à naître sur une possible annulation du Grand Prix d'Arabie saoudite après une frappe rebelle qui a incendié une installation pétrolière d'Aramco à une dizaine de kilomètres du circuit dans l'après-midi, vendredi 25 mars. Le promoteur du championnat, Formula 1, a mis fin à ces interrogations via un communiqué. Le week-end de course "peut continuer comme prévu", a-t-il indiqué.

"Formula 1 est en contact étroit avec les autorités compétentes à propos de la situation actuelle", peut-on lire plus loin alors qu'une réunion avec les dirigeants de chaque écurie s'est tenue après la deuxième séance d'essais libres. Une séance d'ailleurs retardée d'un quart d'heure après une réunion entre les pilotes et les organisateurs.

Des questions sur la sécurité des acteurs

Le Grand Prix, sponsorisé par Aramco, l'entreprise visée par les frappes, semblait menaçé pour des raisons évidentes de sécurité. De la fumée a, d'ailleurs, été aperçue lors de la première séance d'essais libres. "Je sens une odeur de brûlé, c'est ma voiture ?", s'était d'ailleurs questionné Max Verstappen, champion du monde en titre.

Bon bon bon... une installation d'aramco à 12 km du circuit aurait été attaquée à Jeddah. pic.twitter.com/m2IKH2LHic — Au Rupteur (@AuRupteur) March 25, 2022

L'attaque a été revendiquée par le groupe rebelle des Houthis, impliqués dans le conflit qui dure depuis 2014 au Yémen. L'Arabie saoudite, engagé auprès du gouvernement yéménite et l'entreprise Aramco, sont régulièrement visées par ce groupe.

"Les autorités ont confirmé que l'événement pouvait continuer comme prévu et nous resterons en contact étroit avec elles et toutes les écuries, et nous suivrons de près la situation", cherche à rassurer Formula 1.