Kylian Mbappé prend position, Ferrari garde son titre aux 24 Heures du Mans, La Rochelle et l'UBB en demi-finales du Top 14... Le récap' sport du week-end

De l'Euro de foot aux phases finales du Top 14 en rugby, le week-end a été animé sur les terrains... et en dehors. Les Bleus, à l'instar de Marcus Thuram et Kylian Mbappé, se sont fait remarquer par leur prise de position sur le plan politique et leur appel au vote dans le cadre des Législatives anticipées. Sur le bitume, Ferrari a conservé son titre aux 24 Heures du Mans, au terme d'une course à suspense.

Football : l'appel au vote des Bleus

Depuis l'annonce par Emmanuel Macron de la tenue de nouvelles élections législatives, la France vit au rythme de la préparation du scrutin. Bien qu'en Allemagne, pour l'Euro, les joueurs de l'équipe de France ont été interrogés sur le sujet en conférence de presse. Premier à s'exprimer dans la semaine, Ousmane Dembélé a été largement suivi par ses coéquipiers ce week-end.

En chef de file, Marcus Thuram s'est montré très clair sur le sujet, réclamant une lutte contre le Rassemblement National. Une démarche qui a amené la FFF à rappeler un besoin de rester "loin des pressions et utilisations politiques" pour les joueurs. Un communiqué qui n'a pas empêché Kylian Mbappé de longuement s'exprimer sur le sujet en conférence de presse dimanche, appelant "tous les jeunes à aller voter", car "les extrêmes sont aux portes du pouvoir".

Football : les favoris tiennent leur rang à l'Euro

Après les débuts tonitruants de l'Allemagne en ouverture du tournoi, il n'y a pas eu de surprise lors des premières rencontres de l'Euro. Samedi, la Suisse a logiquement dominé la Hongrie (3-1), avant que l'Espagne ne se montre impressionnante face à la Croatie (3-0). Enfin, l'Italie, tenante du titre, s'est un temps fait peur face à l'Albanie, avant de finalement s'imposer (2-1).

Dimanche, les Pays-Bas, futurs adversaires des Bleus ont difficilement battu la Pologne (2-1), mais ont pris - au moins provisoirement - la tête du groupe D. Le Danemark et la Pologne, eux, se sont quittés dos à dos (1-1), laissant à l'Angleterre, timide vainqueure de la Serbie (1-0), la tête du groupe C.

24 Heures du Mans : Ferrari conserve son titre

Malgré la pluie et les interruptions, Ferrari a de nouveau dompté le circuit du Mans et les 24 Heures, grâce à sa voiture n°50, pilotée par le trio composé d'Antonio Fuoco, Miguel Molina et Nicklas Nielsen. La formation d'Emilie-Romagne a devancé la Toyota n°7 (José Maria Lopez, Kamui Kobayashi, Nyck De Vries) d'une infime marge de 14 secondes. Lauréate l'an dernier, la Ferrari n°51 complète le podium.

Comme prévu, la course a été très disputée, avec pas moins de neuf voitures dans le même tour à deux heures du terme, la Toyota payant finalement un tête-à-queue dans la dernière heure de course. Cette 92e édition a notamment été marquée par de fortes pluies, qui ont nécessité l'intervention de la safety car par trois fois, alors que la course a été neutralisée pendant plus de quatre heures pendant la nuit.

Rugby : La Rochelle et Bordeaux-Bègles en demies, Montpellier se maintient in extremis en Top 14

Dans le premier duel du week-end, le RC Toulon recevait un Stade Rochelais un peu plus moribond que ces dernières années. Pourtant, bien aidés par les nombreuses bévues des locaux, ce sont les Maritimes qui ont fait la loi sur la pelouse de Mayol (34-29), pour retrouver le Stade toulousain en demie.

Dans l'autre demi-finale, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui l'a emporté aux dépens du Racing 92, à Chaban-Delmas. Dans un match moins emballé et plus brouillon, les Bordelais ont trouvé la faille dans la défense francilienne pour rejoindre les demi-finales pour la quatrième fois de suite (31-17). Enfin, dans l'Access match, Montpellier a sauvé sa place dans le Top 14 en venant à bout de Grenoble (20-18).

Golf : Pavon dans le top 5 à l'US Open

Après trois jours de compétition à l'US Open, Matthieu Pavon occupait la deuxième place du Majeur, de quoi partager la dernière partie avec le leader, Bryson DeChambeau, dimanche. Un petit événement pour le golf français, puisque le dernier Français à avoir eu pareil honneur était Jean Van de Velde, en 1999.

En lice pour devenir le premier Français vainqueur de Majeur depuis Arnaud Massy en 1907, Matthieu Pavon a vécu un début de quatrième journée trop compliqué pour viser la victoire, avec quatre bogeys concédés (aux trous 1, 4, 8 et 12). Le golfeur tricolore termine tout de même 5e de l'US Open, à trois coups du vainqueur, l'Américain Bryson DeChambeau.