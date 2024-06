Direct Pologne-Pays-Bas : les deux équipes dos à dos à la pause... Suivez le match de l'Euro 2024

Polonais et Néerlandais sont dans le groupe D, dans lequel se trouve la France, et s'affrontent à Hambourg, dimanche, pour leur entrée dans la compétition.

Première occasion pour les Bleus de jauger le niveau de leurs adversaires. Au sein du groupe D, les Pays-Bas rencontrent la Pologne, privée de sa star Robert Lewandowski, blessé au genou, dimanche 16 juin à 15 heures. C'est au Volksparkstadion de Hambourg que les deux équipes ont rendez-vous pour leur premier match dans cet Euro.

Entre deux sélections en pleine confiance, qui ont remporté leurs deux matchs de préparation, les Oranje contre le Canada (4-0) et l'Islande (4-0), la Pologne contre l'Ukraine (3-1) et la Turquie (2-1), la rencontre pourrait s'annoncer indécise. Mais au regard des statistiques et avec une équipe polonaise privée de son meilleur élément, les Pays-Bas ont la faveur des pronostics, puisqu'ils n'ont plus été battus par leurs adversaires du jour depuis 1979.