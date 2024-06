Direct Espagne-Croatie : le début de match est en faveur de la Roja... Suivez le premier choc de l'Euro 2024

C'est une des affiches les plus attendues de ce début d'Euro. L'Espagne rencontre la Croatie, samedi 15 juin, à l'Olympiastadion de Berlin (18 heures), dans le cadre de la première journée de la phase de groupes de la poule B. Entre deux équipes toujours présentes dans les grands rendez-vous, la rencontre s'annonce serrée.

D'un côté, la Roja, avec ses pépites Lamine Yamal et Pedri, fait partie des favoris de la compétition et sort de deux larges victoires contre Andorre (5-0) et l'Irlande du Nord (5-1). De l'autre, la Croatie de Luka Modric dispose toujours d'un vivier de joueurs intéressant, à l'instar de Josko Gvardiol et Lovro Majer. Dans un groupe B extrêmement relevé avec l'Italie et l'Albanie, le vainqueur du jour fera un vrai pas vers les huitièmes de finale.