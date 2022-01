Euro 2022 de handball : absents en cascade, préparation chaotique, confrontation historique... Quatre choses à savoir avant Croatie-France

Français et Croates se retrouvent jeudi (20h30) pour lancer leur championnat d'Europe de handball.

En croquant dans leur médaille d'or olympique tout juste acquise, les handballeurs français toujours avides de succès s'imaginaient sûrement le prochain défi. En Europe, plus près de la maison et avec du public cette fois, et peut-être même des supporters tricolores pour pousser derrière eux. Il n'en sera rien.

Six mois après les silencieux Jeux olympiques de Tokyo, les Tricolores s'avancent vers le championnat d'Europe et leur premier match face à la Croatie, le jeudi 13 janvier, sans avoir beaucoup de certitudes. Des blessures aux joueurs touchés par le Covid en passant par des matchs amicaux annulés, la préparation a été mouvementée. De là à perturber les récents champions olympiques ? Réponse jeudi, pour leur premier match dans la compétition.

Une préparation chaotique

Blessure et forfait de Luka Karabatic et Nedim Remili, agression au couteau d'Elohim Prandi, matchs de préparation face à l'Egypte annulés en raison de plusieurs cas de Covid : de bout en bout, la préparation de l'équipe de France pour cette compétition aura été perturbée.

Toutefois, ces nombreuses péripéties, notamment liées à la pandémie, ont également touché la sélection croate. Deux de ses meilleurs éléments, Luka Cindric et Domagoj Duvnjak, ont été testés positif au Covid, lundi 3 janvier. Si le nouveau protocole permet de reprendre part à la vie du groupe cinq jours plus tard, leur préparation a été amputée de quelques précieux jours.

Fin du Match : 35-34



Malgré l'annulation des deux matchs de préparation face à l'Egypte, les joueurs de Guillaume Gille ont tout de même pu disputer un match amical. Face à l'Allemagne, le dimanche 9 janvier, ils se sont inclinés (35-34) encaissant un but de Luca Witzke à la dernière seconde. Quant à eux, les Croates ont disputé deux matchs amicaux face à la Russie, pour un bilan équilibré d'une victoire et une défaite.

Une équipe à recomposer

Au moment d'annoncer sa liste de 20 joueurs avant de prendre l'avion en direction de la Hongrie, Guillaume Gille a dû composer avec les absents. Outre les cas de Luka Karabatic, Nedim Remili et Elohim Prandi - évoqués plus haut - ce sont surtout les joueurs infectés par le Covid qui ont contraint le staff à revoir ses plans.

Testé positif jeudi 6 janvier, le capitaine Valentin Porte est tout de même présent dans la liste, tout comme Théo Monar, également positif quatre jours plus tôt. Tous deux devront donc montrer un test PCR négatif au minimum cinq jours après leur infection.

Avant cela, huit joueurs avaient déjà contracté le virus au moment de démarrer la préparation de cette compétition, le mardi 28 décembre.

Une opposition devenue un classique du handball

Aux confins des années 2000 et 2010, bien souvent le handball s'est limité à être un sport collectif se jouant à sept et, à la fin, c'est la France qui l'emportait en prenant le soin de battre la Croatie sur son parcours. Demi-finale de l'Euro 2006, des Jeux olympiques 2008, finale du Mondial 2009, de l'Euro 2010 et demies des JO 2012. À chacun de ces sacres français, les joueurs au damier assistaient impuissants à l'hégémonie du handball tricolore.



Le 1er février 2009, à Zagreb, les Français prennent le meilleur sur la Croatie en finale du championnat du monde. (HRVOJE POLAN / AFP)

Devenue un classique du handball international, la confrontation s'est ensuite progressivement éteinte dans la deuxième partie des années 2010, alors que les deux nations connaissaient des résultats moins flamboyants que par le passé. Plus généralement, en 34 rencontres, la France a battu la Croatie à 19 reprises, pour 14 défaites et 1 match nul.

La Croatie en net déclin

Si les Jeux olympiques de Rio, en 2016, ont marqué la fin d'une ère pour l'équipe de France qui raflait tout sur son passage, elle a aussi été un marqueur important du coup d'arrêt des Croates, éliminés dès les quarts de finale par la modeste sélection polonaise. S'ensuivent alors des déconvenues en cascade.

Quatrième du championnat du monde 2017, cinquième de l'Euro 2018 à domicile, puis sixième de la Coupe du monde 2019 et même quinzième au dernier championnat du monde, en 2021. Si souvent invitée sur les podiums au début du siècle, la sélection croate s'essoufle. Pire, elle n'était pas qualifiée pour les Jeux olympiques de Tokyo, l'été dernier, battue par la France lors du tournoi de qualification olympique, à Montpellier.