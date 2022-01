Euro 2022 de handball : les Bleus s'inclinent en Allemagne pour leur seul match de préparation

Après une préparation perturbée par de nombreux cas de Covid-19 et avec plusieurs joueurs absents, les Bleus se sont inclinés sur le fil contre l'Allemagne, 35 à 34, pour leur unique match de préparation à l'Euro 2022, dimanche 9 janvier.

Devant de quatre buts à la pause (18-14), les Français ont plus souffert en défense, en manque de rythme après une préparation chaotique, et ont subi la force de frappe allemande à distance. Malgré les parades de Vincent Gérard dans les dix dernières minutes du match, ils se sont finalement inclinés d'un but, sur un tir de Luca Witzke à la dernière seconde.

Fin du Match : 35-34



C'est terminé. Les BLEUS qui avaient réalisé une bonne première mi-temps se font surprendre et s'inclinent face aux Allemands à la dernière seconde. Les esprits sont maintenant tournés vers l'Euro ✊#GERFRA #BleuetFier pic.twitter.com/QbFZ92rFcS — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) January 9, 2022

Lundi, les Français s'envoleront pour Szeged depuis Francfort. En Hongrie, ils affronteront la Croatie jeudi (20h30), pour leur premier match du 1er tour de l'Euro-2022. Les joueurs de Guillaume Gille joueront ensuite contre l'Ukraine (samedi, 18h00) et la Serbie deux jours plus tard (lundi, 20h30).