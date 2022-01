Euro 2022 de handball : Vincent Gérard dans le groupe, inquiétude pour Valentin Porte... La liste complète des 20 Bleus sélectionnés

Pour les sélections nationales de handball aussi, on doit composer avec les cas de Covid. En amont de l'Euro en Hongrie et en Slovaquie, qui débute jeudi 13 janvier prochain, les préparations sont tronquées au fur et à mesure de l'apparition de tests positifs au sein des effectifs. Et celle des Bleus n'y fait pas exception.

Le capitaine Valentin Porte positif au Covid-19

Vendredi 7 janvier, Guillaume Gille a annoncé sa liste élargie de 20 joueurs pour le match amical face à l'Allemagne, prévu dimanche à Wetzlar (19h). Les mêmes qui doivent prendre part à la compétition continentale quelques jours plus tard. Parmi eux figure le capitaine de l'équipe de France, Valentin Porte. Néanmoins l'ailier montpelliérain, testé positif jeudi, restera à l'écart du groupe dans l'attente d'un test négatif, comme l'a révélé le sélectionneur des Bleus.

"Valentin Porte a eu un test PCR positif hier, c’est donc pour ça qu’on a choisi d’emmener Julien Bos. Cette problématique nous inquiète mais nous n’avons aucun nouveau cas positif dans l’équipe. Nous avons mis en place des mesures drastiques pour protéger le groupe. La situation est complexe depuis 24 heures, on n'est pas dans une préparation sereine avec le virus et ses variants mais on s'adapte (...) Dans le meilleur des cas, Valentin respecte son isolement de cinq jours puis a un nouveau test négatif qui lui permettrait de nous rejoindre, mais on sait que le test peut rester positif un peu plus longtemps..."

En son absence, le brassard devrait être porté par un "emblématique" de l'équipe de France, même si le sélectionneur n'a laissé filtrer aucun nom.

Théo Monar dans l'attente, Vincent Gérard "en soutien"

Theo Monar, lui aussi testé positif le 2 janvier, au début du second stage, devrait rejoindre l’équipe de France la semaine prochaine, dès que son test PCR sera redevenu négatif. "Il est en fin de période de Covid et dans l'attente d'un test négatif qui lui permettrait d'être avec nous, avant de réaliser un nouveau test une fois sur place pour intégrer l'équipe", a complété Guillaume Gille. En conséquence, les Bleus ne disposeront que de deux pivots dimanche face à l'Allemagne avec Ludovic Fabregas et Nicolas Tournat.

Dans les buts, Rémi Desbonnet et Wesley Pardin ont été sélectionnés pour accompagner Vincent Gérard. “Wesley a connu le début de l’aventure au Mondial en Egypte, Rémi a été de l’aventure olympique et ils nous ont paru être prêts pour partir à l’Euro", a expliqué Guillaume Gille. "Vincent arrive avec un déficit de travail important, il a aussi besoin de se retrouver avec les autres, de retrouver une place, de montrer ses qualités à nouveau, comme tout le monde. Le plan pour le poste de gardien n’est pas défini. Mais Vincent sera surtout en soutien."

Les Bleus feront leurs grands débuts dans cet Euro 2022 face à la Croatie, jeudi prochain à 20h30. Ils défieront ensuite l'Ukraine (15 janvier à 18 heures) et la Serbie (17 janvier à 20h30).

Les 20 Bleus sélectionnés pour l'Euro :

Gardiens : Rémi Desbonnet (Usam Nîmes Gard) – Vincent Gérard (Paris Saint-Germain HB) – Wesley Pardin (Pays d’Aix Université Club)

Ailiers gauches : Hugo Descat (Montpellier HB) – Dylan Nahi (Kielce)

Arrières gauches : Nikola Karabatic (Paris SG HB) – Karl Konan (Pays d’Aix Université Club) – Romain Lagarde (Pays d’Aix Université Club) – Thibaud Briet (HBC Nantes)

Demi-centres : Kentin Mahé (Telekom Veszprem HC) – Aymeric Minne (HBC Nantes)

Pivots : Ludovic Fabregas (FC Barcelone) – Nicolas Tournat (PGE Vive Kielce) – Théo Monar (HBC Nantes)

Arrières droits : Dika Mem (FC Barcelone) – Melvyn Richardson (FC Barcelone) – Julien Bos (Montpellier HB)

Ailiers droits : Benoît Kounkoud (Paris SG HB) – Yanis Lenne (Montpellier HB) – Valentin Porte (Montpellier HB – Cap)