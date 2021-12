Euro 2022 de handball : rechute et forfait pour Luka Karabatic

Luka Karabatic ne prendra pas part à l'Euro 2022, a annoncé la Fédération française de handball vendredi. Le pivot du PSG se ressent encore d'une blessure musculaire à la cuisse et est insuffisamment remis.

La course contre-la-montre restera infructueuse pour Luka Karabatic. Le cadet de la fratrie ne prendra pas part à l'Euro 2022 de handball. Retenu dans la liste initiale pour la préparation de la compétition (du 13 au 30 janvier) et pour la Golden League (7 et 9 janvier), le pivot doit déclarer forfait a annoncé la Fédération française de handball vendredi dans un communiqué. Touché à la cuisse avec son club, le Paris Saint-Germain, le champion olympique de Tokyo ne pourra être remis à temps pour les prochaines échéances des Bleus.

Luka Karabatic forfait pour l'EHF EURO 2022 https://t.co/Rhv36dewDw — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 31, 2021

Appelé par Guillaume Gille pour suivre l'évolution de sa blessure, Luka Karabatic a "ressenti un point à la cuisse droite", explique le médecin de l'équipe de France, Emmanuel Bidet. "Il s’agit d’une récidive de ses douleurs musculaires. Nous avons donc souhaité effectuer un examen approfondi avec une IRM qui a révélé jeudi soir une lésion de grade 1c." Quelques mois après son frère Nikola, revenu tout juste à temps après une sérieuse blessure pour participer aux JO, Luka Karabatic devra, lui, soutenir ses partenaires depuis l'infirmerie.

Champion d'Europe en 2014, et double champion du monde (2015, 2017), Karabatic faisait partie des douze champions olympiques de Tokyo retenus parmi la liste de vingt joueurs pour la préparation de l'Euro disputé en Hongrie et Slovaquie. La perte est sérieuse pour les Bleus, sur un poste clé, mais déjà richement doté avec Ludovic Fabregas et Nicolas Tournat.

Outre le joueur du Barça et celui de Kielce, le staff français a appelé en renfort le Nantais Théo Monar "afin de renforcer l'effectif". Le joueur de 20 ans, passé professionnel en début de saison avec le H, fait partie de la nouvelle génération du handball français, amenée à succéder aux cadres expérimentés des Experts. La passation est lentement en marche, sans pour autant changer les objectifs des Bleus : retrouver le toit du continent, huit ans après.