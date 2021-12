Euro 2022 de handball : malgré le Covid-19, les Bleus se préparent dans leur bulle

Entre absences liées au Covid-19 et blessures, les handballeurs de l'équipe de France tentent de se préparer tant bien que mal pour l’Euro 2022 de handball. Avec des effectifs encore incertains, difficile de dire qui jouera à partir du 13 janvier lors de l'Euro en Hongrie et en Slovaquie. Huit joueurs, dont Nikola Karabatic et Hugo Descat, ont été infectés et sont isolés.

En conférence de presse mercredi 29 décembre, plusieurs joueurs aptes de l'équipe de France ont fait le point sur leur situation depuis la maison du handball à Créteil.

Bulle sanitaire ou bulles de Saint-Sylvestre ?

L'arrière droit Dika Mem, qui joue à Barcelone, s'est voulu confiant malgré une préparation qu'il reconnaît inhabituelle : ″C'est sur que la préparation est un peu perturbée au vu des circonstances mais c'est comme ça pour tout le monde. Moi, personnellement, je le vis bien. J'ai la chance d'être passé entre les mailles du Covid pour le moment. J'ai beaucoup d'envie parce qu'il y a une belle compétition qui arrive malgré tout", a poursuivi l'arrière droit.

Même ressenti du côté du pivot Nicolas Tournat qui fait part de quelques ajustements : ″Au début, on était un peu chamboulés avec les tests et tout ce qui s'en suivait, mais on reste professionnels. Malgré les absences, on essaye de travailler au maximum, que ce soit du physique ou au niveau des entraînements. On a quand même assez de joueurs pour faire du jeu donc on s'entraîne sérieusement. C'est un peu d'adaptation mais ça ne change pas grand choses à nos habitudes et automatismes.″

Quand les cas tombent...



8 joueurs de l'équipe de France de handball sont positifs au covid



... 17 jours avant le début de l'Euro pic.twitter.com/5VpEZygdBu — francetvsport (@francetvsport) December 27, 2021

Seule incertitude : les joueurs auront-ils un bon de sortie pour la Saint-Sylvestre ? ″On a déjà passé le nouvel an tous ensemble l'année dernière donc on est habitués !", s'amuse l'arrière gauche, Romain Lagarde, qui ne s'en formalise pas. On le vit plutôt bien mais on sait qu'on doit pouvoir se concentrer pour bien travailler donc finalement, on n'y pense pas trop à cette bulle sanitaire.″

Cinq renforts

L'ailier Benoît Kounkoud et le gardien Rémi Desbonnet, écartés du stage de préparation de l'équipe de France de handball à l'Euro 2022 en raison de tests positifs au Covid-19, ont retrouvé les Bleus après une période d'isolement et deux tests négatifs, a annoncé mardi la Fédération (FFHB) dans un communiqué.

"Cinq joueurs ont intégré ce mardi soir la bulle de l’équipe de France rassemblée à la Maison du handball." https://t.co/KKgabcI813 — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 28, 2021

Trois renforts, soumis eux aussi à deux tests avec procédure d'isolement, portent l'effectif disponible pour l'entraînement à 18 joueurs. Les nouveaux arrivants sont le demi-centre Nicolas Claire et les ailiers gauche Raphaël Caucheteux et Mathieu Grebille.

Une arrivée saluée par Romain Lagarde : ″On est contents de les retrouver et maintenant on peut travailler complètement, ça fait plaisir. On jouait en quatre contre quatre et à partir d'aujourd'hui, on a pu jouer à 6 contre 6 avec des ailiers gauche de métier.″

Remaniements et adaptations

Guillaume Gille, l'entraîneur des Bleus, ne pourra pas non plus compter sur Nedim Remili, victime d'une fracture du pied gauche quelques jours avant le rassemblement. Avec une liaison base arrière-pivot remaniée par les absences et moins de demi-centres, l'équipe de France voit ses postes quelque peu chamboulés.

″La blessure de Nedim, ça me soûle un peu, reconnait Dika Dem, proche du demi-centre. Après c'est le sport, ce sont des choses qui peuvent arriver. C'est quelque chose qui m'a affecté, j'etais un peu triste pour lui. Après les JO, on parlait d'arriver en forme au championnat d'Europe. Mais on a encore une belle équipe et on va s'adapter au poste de demi-centre.″

Des remaniements et combinaisons que les Bleus n'auront pas l'occasion de tester à Bercy. Les champions olympiques n'effectueront pas leur rentrée au phare de Chambéry pour la deuxième étape de la Golden League, ni à Paris-Bercy où ils devaient rencontrer la Norvège et le Danemark. Deux matchs France-Egypte se tiendront en revanche à Creteil, les 7 et 9 janvier, avec jauge sanitaire. L'Euro commencera lui le 13 janvier prochain face à la Croatie, à Szeged (Hongrie).