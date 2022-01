Equipe de France de handball : le joueur du PSG Elohim Prandi hospitalisé après une agression à coups de couteau

L'arrière gauche international français du Paris Saint-Germain Elohim Prandi a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi à Paris et a été hospitalisé, a annoncé son club. "Son état n’inspire pas d’inquiétude" précise le PSG.

(DPPI via AFP)

La nuit de la Saint-Sylvestre s'est terminée à l'hôpital pour Elohim Prandi. Le joueur du PSG, international français, a été agressé dans la nuit de vendredi à samedi et "a subi plusieurs coups de couteau" a annoncé son club samedi. "Le joueur est actuellement en observation à l’hôpital et son état n’inspire pas d’inquiétude" précise le PSG. L'arrière gauche fait partie du groupe de l'équipe de France de handball en vue de l'Euro 2022, disputé du 13 au 30 janvier en Hongrie et en Slovaquie.

Le Paris Saint-Germain n'a pas donné davantage de précisions sur les circonstances de cette agression, qualifiée de "violente" par le club francilien. La Préfecture de police de Paris a été saisie de l'enquête.

Elohim Prandi prétend à une place dans le groupe de Guillaume Gille en vue du Championnat d'Europe et des deux matchs prévus en amont de la compétition les 7 et 9 janvier contre l'Egypte. Le joueur de 23 ans avait été placé à l'isolement ces derniers jours après avoir contracté le Covid-19, comme plusieurs autres joueurs de l'équipe de France. L'état de santé de Prandi (dix sélections) sème le doute sur sa possible participation. L'essentiel est de toute façon ailleurs après un tel événement.

Vendredi, un autre joueur du Paris Saint-Germain avait été écarté du groupe France puisque Luka Karabatic avait dû déclarer forfait pour l'Euro à cause d'une blessure à la cuisse droite. Timothy N'Guessan ou encore Nedim Remili manqueront également à l'appel.