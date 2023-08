Ligue 1 : le PSG avec ou sans Mbappé ? L'OM armé pour le titre ? Lyon, le pari de jeunesse ? La reprise du championnat en questions

La Ligue 1 reprend le 11 août prochain, avec Nice-Lille (21h). Le Paris Saint-Germain défendra son titre face à des concurrents ambitieux, alors que Le Havre et Metz retrouvent le plus haut niveau.

Cette saison, ils ne sont que 18 clubs sur la ligne de départ. Le PSG new look de Luis Enrique, qui débute la défense de son titre contre Lorient, a subi un été agité. Marseille, Lens, Monaco, Lyon et Rennes semblent les mieux armés pour contester l'hégémonie parisienne, alors que les promus Le Havre et Metz tenteront de ne pas faire l'ascenseur. La Ligue 1 reprend le 11 août, avec son lot d'incertitudes.

Kylian Mbappé jouera-t-il à nouveau avec le PSG ?

Champion de France en titre malgré une saison délicate sous les ordres de Christophe Galtier, le PSG part à la conquête d'un nouveau trophée avec le statut de favori. Pourtant, Luis Enrique est arrivé sur le banc avec peu de certitudes sur l'effectif qu'il aura à sa disposition cette année. Lionel Messi et Sergio Ramos sont partis, alors que Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Kang-in Lee, Milan Skriniar, Marco Asensio, Cher Ndour et Arnau Tenas ont rejoint la capitale. Le Paris Saint-Germain attend encore des recrues sur le plan offensif (Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos), alors que Nasser Al-Khelaïfi a un dossier bouillant à gérer : celui de Kylian Mbappé.

La star de l'équipe de France et du PSG n'a pas activé avant le mois d'août l'option qui lui permettait de prolonger son contrat d'une année supplémentaire, et sera donc libre en juin prochain. Les dirigeants ne veulent pas voir partir Kylian Mbappé sans récupérer d'argent, et affirment qu'il est à vendre dès cet été. Restera ? Restera pas ? S'il fait une saison de plus dans la capitale, Kylian Mbappé sera la meilleure recrue pour Luis Enrique, après une préparation à l'écart du groupe. S'il part, Paris devra remplacer sa star à la hâte. Un sacré pari.

Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi lors de la prolongation de contrat de l'attaquant français du PSG, le 21 mai 2022 au Parc des Princes, à Paris. (MICHEL SPINGLER / SIPA)

Lyon peut-il garder ses jeunes ?

La DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) a obligé l'OL à ne pas faire de folies lors du mercato, en prononçant un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts. Seulement 7e de Ligue 1 la saison passée, le club rhodanien va donc débuter un nouvel exercice en gardant des ambitions européennes et un effectif peu chamboulé. Les dirigeants ont notamment promis qu'ils ne céderaient pas les jeunes Bradley Barcola (20 ans) et Castello Lukeba (20 ans), qui attisent bien des convoitises.

"Nous comptons sur nos meilleurs joueurs pour la réussite du projet, Lukeba et Barcola en font partie", a assuré le président exécutif Santiago Cucci, dans le quotidien L'Equipe. Castello Lukeba, courtisé par Leipzig, et Bradley Barcola, qui intéresse le PSG, n'ont pas de velléités de départ. Reste à savoir si les nouveaux dirigeants lyonnais résisteront à de grosses offres pour leurs pépites jusqu'à la fin du mercato, le 1er septembre à minuit.

Aubameyang, la bonne pioche pour l'OM ?

A l'aube d'une nouvelle saison au plus haut niveau, l'Olympique de Marseille se présente avec une formation ambitieuse, renforcée par un recrutement prometteur. Avec Marcelino sur le banc à la place d'Igor Tudor, l'OM a musclé tous ses secteurs de jeu. Exit Dimitri Payet, parti à un an de la fin de son contrat. La direction de l'OM a attiré dans ses filets sur le Vieux Port le latéral gauche brésilien Renan Lodi, le milieu de terrain de l'Atlético de Madrid Geoffrey Kondogbia, l'attaquant de Watford Ismaïla Sarr et celui de Sheffield United, Iliman Ndiaye.

Surtout, pour renforcer son secteur offensif, l'OM a fait signer Pierre-Emerick Aubameyang, en manque de temps de jeu à Chelsea (3 buts en 21 matchs). Le Gabonais, qui était libre de tout contrat, a soif de revanche, lui qui a dans le passé compilé 141 buts en 213 matchs avec Dortmund, 92 buts en 163 rencontres avec Arsenal, 41 buts en 97 matchs à Saint-Etienne, et 13 buts en 24 rencontres avec Barcelone. Marseille espère avoir trouvé l'arme fatale, avant de débuter sa saison contre Reims, le 12 août.

Pablo Longoria et Pierre-Emerick Aubameyang, le 3 août 2023 à Marseille. (VALLAURI NICOLAS / MAXPPP)

Le Havre et Metz déjà en danger ?

Qui dit Ligue 1 à 18 clubs, dit lutte resserrée pour ne pas descendre. Après 14 ans d'attente, Le Havre retrouve le plus haut niveau du football français avec la ferme intention de s'y maintenir, ce que le club normand n'a pas réussi à faire lors de son dernier passage en Ligue 1, lors de la saison 2008-2009. L'entraîneur du HAC, Luka Elsner, peut compter sur un effectif renforcé (Rassoul Ndiaye, Issa Soumaré, Daler Kouziaïev, Loïc Nego, Yoann Salmier, Abdoulaye Touré) malgré le peu de moyens pour recruter, et sur un public qui sera au soutien au stade Océane. Les 11 000 abonnements mis en vente ont trouvé preneurs en quelques minutes. Invité surprise tout en haut du classement de Ligue 2 l'an dernier grâce à une défense de fer, Le Havre veut surprendre encore. À condition de trouver une attaque capable de faire trembler les filets, point faible de l'équipe l'an dernier (46 buts en 38 journées).

Au même titre que son partenaire d'accession, le FC Metz a pris la mauvaise habitude de faire l'ascenseur entre Ligue 1 et Ligue 2. Relégués en 2022, les Grenats ne se sont pas attardés à l'étage inférieur grâce à une fin de saison en boulet de canon. Meilleur buteur (23 réalisations) et meilleur joueur de Ligue 2, Georges Mikautadze a porté la formation de Laszlo Bölöni vers les sommets. Le Géorgien ne devrait cependant pas rester en Lorraine, à condition que le club acheteur accepte de débourser les 20 millions d'euros demandés.

Plus dure la vie sans Openda ni Fofana pour le RC Lens ?

Après une superbe saison 2022-2023 terminée à la deuxième place de Ligue 1 avec 84 points au compteur et la meilleure défense du championnat, Lens va retrouver le rythme infernal d'un club européen. Pour disputer la Ligue des champions et jouer sur tous les tableaux, les Sang et or n'auront plus deux de leurs atouts majeurs de l'an passé. Nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 et présents dans l'équipe-type de la saison dernière, le milieu de terrain Seko Fofana (7 buts, 5 passes décisives) et l'attaquant Loïs Openda (21 buts, 4 passes décisives) pesaient à eux deux 28 des 68 buts marqués par Lens en Ligue 1.

Seko Fofana (à gauche) et Loïs Openda lors du match entre Lens et Angers, le 18 mars 2023 au stade Bollaert-Delelis. (SAMEER AL-DOUMY / AFP)

Le départ des deux joueurs, respectivement à Al-Nassr et Leipzig, risque d'être difficile à combler pour la direction nordiste, qui a perdu du temps pour renforcer son secteur offensif avec la volte-face de l'avant-centre de l'AEK Athènes, le Trinidadien Levi Garcia. L'équipe de Franck Haise, qui débutera sa saison à Brest, doit trouver le remplaçant de Loïs Openda pour rêver une saison aussi aboutie que celle de l'an passé. En espérant supporter le rythme d'un match tous les trois jours sans y laisser trop de plumes.