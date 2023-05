Ligue 2 : Le Havre gaspille encore, les équipes de bas de tableau se rebiffent... Suspense total avant la dernière journée

Leader, Le Havre a manqué vendredi une deuxième opportunité d'assurer sa montée en Ligue 1 cette semaine, en faisant match nul à Bastia (1-1).

Le scénario est comme trop bien ficelé. L'avant-dernière journée de Ligue 2, vendredi 26 mai, n'a pas livré de verdicts pour la saison, et a offert un thriller plus grand encore pour le dernier multiplex de la saison en haut de tableau, comme dans la zone de relégation, lors de la 38e et dernière journée. Le Havre s'est rapproché de la montée mais a loupé une nouvelle possibilité de valider le titre de Ligue 2. Derrière, Metz a profité du faux pas de Bordeaux pour ravir la deuxième place aux Girondins. Plus bas, six équipes peuvent encore occuper les deux derniers sièges de relégable.

Metz double Bordeaux

À une journée de la fin, le HAC devance Metz (2e) et Bordeaux (3e) de trois points : tout se jouera donc lors de la dernière journée vendredi prochain. Bordeaux, qui réalise la très mauvaise opération du jour en s'inclinant 1-0 à Annecy, recevra le mal classé Rodez (16e) et Metz accueillera Bastia (4e). Le Havre, qui fait la course en tête depuis la 14e journée, mais restait sur deux inquiétantes défaites d'affilée, jouera, lui, le match de l'accession sur son terrain face au relégable Dijon (18e).

À Annecy, les Haut-Savoyards ont marqué dès la 9e minute par Vincent Pajot, puis les Girondins ont couru toute la rencontre après le score, se heurtant systématiquement au gardien Florian Escales, auteur d'un match exceptionnel. Bordeaux était deuxième depuis la 24e journée et invaincu depuis cinq matches (quatre victoires, un nul). Dans le même temps, Metz est allé infliger une septième défaite d'affilée à Sochaux avec un but de Cheikh Sabaly (49e). Les Sochaliens, en totale perdition et diminués par de très nombreuses absences, ont terminé à dix après l'exclusion de Skelly Alvaro (61e), coupable d'un tacle violent sur Ablie Jallow.

À Bastia, Le Havre s'est fait une nouvelle frayeur n'égalisant qu'à la 89e minute par Samuel Grandsir. Mais ce point arraché tardivement en Corse vaudra peut-être de l'or vendredi prochain. Le club normand devrait en effet retrouver l'élite après quatorze saisons passées en Ligue 2. L'année de sa relégation, en 2009, le champion de France de Ligue 1 s'appelait... Bordeaux.

Six clubs pour deux places en National, Concarneau et Dunkerque montent en L2

Le suspense reste également entier dans le bas du tableau puisque six équipes se tiennent en trois points. Seuls Nîmes (19e) et Niort (20e) sont déjà condamnés.

La meilleure opération du jour est cependant à mettre à l'actif de Pau qui s'est extirpé provisoirement de la zone de relégation en allant s'imposer 3-2 à Rodez (16e). Les Palois sont désormais quinzièmes mais avec un seul point d'avance sur Rodez et Laval (17e) et deux sur Dijon (18e). Concarneau et Dunkerque ont de leur côté assuré leur promotion au terme de la dernière journée de National.