Football : Dimitri Payet quitte l'OM à un an de la fin de son contrat

Le club phocéen a annoncé au milieu de terrain offensif, arrivé il y a huit ans, la fin de son aventure à Marseille.

"On a décidé de séparer nos chemins." Par ces mots, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a annoncé ce vendredi 21 juillet le départ de Dimitri Payet, dans une conférence de presse à laquelle était aussi présent le joueur réunionnais. Relégué dans la rotation du club phocéen la saison passée sous les ordres d'Igor Tudor, l'international français disposait encore d'une année de contrat avec l'OM.

A 36 ans, Payet assure qu'il souhaite poursuivre sa carrière, avant de revenir à Marseille intégrer l'encadrement du dernier troisième de Ligue 1.

𝙈𝙚𝙧𝙘𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙞𝙣𝙚 🙌💙



Talent pur doté d’une élégance rare, le numéro 10 de l’OM a marqué le club par sa classe technique, ses buts et ses passes qui ont inspiré toute une génération d’olympiennes et d’olympiens.



L’ensemble du club souhaite à Dimitri Payet, ainsi… pic.twitter.com/1JAYweOxNA — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 21, 2023

"Ce n'est pas un moment facile, a poursuivi Longoria. Ça a été beaucoup de semaines de discussions. C'est une décision difficile à prendre, mais on la prend en se disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour l'OM." "Je ne ressens pas de colère, les dirigeants ont été plus que corrects, a confirmé Payet, en larmes. Il faut respecter leur décision, ce qu'ils veulent mettre en place. Je leur souhaite le meilleur et je serai le premier supporter de l'Olympique de Marseille."

Le joueur aux 326 matchs disputés avec l'OM (78 buts, 95 passes décisives) est désormais libre de s'engager où il le souhaite.

"J'aimerais continuer de jouer, parce que je sors d'une saison avec peu de temps de jeu. Je veux retrouver du plaisir sur un terrain, tout simplement." Dimitri Payet En conférence de presse, le 21 juillet 2023

Revenu sur la Canebière en janvier 2017 à la suite d'un très bon Euro 2016 avec l'équipe de France, et après un premier passage au club entre 2013 et 2015, Dimitri Payet aura connu une histoire aussi passionnelle que mouvementée avec l'OM. Tantôt brillant, parfois tancé par les supporters pour son état de forme, il avait fini par perdre la confiance de l'entraîneur Igor Tudor, ne disputant que de rares bouts de matchs en seconde partie de saison. L'arrivée sur le banc de l'Espagnol Marcelino ne sera pas l'occasion de se relancer.

"Ce n'était pas simple, ce n'était pas ce qui était prévu de mon côté, a-t-il révélé. La meilleure solution, c'est d'accepter cette décision du club, même si c'est dur. Le club m'a demandé si je voulais arrêter de jouer et intégrer le staff. C'était un point important pour moi et pour le club, c'est une parenthèse d'un, deux ou trois ans, en fonction de ce que mon corps me permettra. Ma fin de carrière sera marquée par mon retour ici. Il y aura un jubilé ici au Vélodrome avec des gens qui ont compté pour moi."