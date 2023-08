Football : l'entraîneur du FC Barcelone confirme le départ imminent d'Ousmane Dembélé au PSG

Xavi n'a pas caché son amertume en conférence de presse, mardi, en évoquant la situation d'Ousmane Dembélé, en partance pour le Paris Saint-Germain.

"Il nous a dit qu'il voulait partir, il a été très direct sur le fait qu'il avait une offre du Paris Saint-Germain", a déploré Xavi, l'entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse depuis Las Vegas (Etats-Unis), mardi 1er août. Ousmane Dembelé est proche de rejoindre le club parisien, comme le révélait France Info, lundi 31 juillet, évoquant l'accord de l'international français pour venir au PSG. Le lendemain, il n'avait pas pris part au match amical remporté 1-0 contre le Milan AC, à Las Vegas (Etats-Unis).

"A mon niveau, ça fait mal parce que j'estime que nous avons pris grand soin de lui ici, afin qu'il soit heureux et continue de faire une différence pour nous", a regretté Xavi. L'aventure espagnole de l'ailier international français de 26 ans, qui avait rejoint le FC Barcelone en 2017, se rapproche de la fin. En Catalogne, il a remporté trois Liga (2018, 2019 et 2023), deux Coupes d'Espagne (2018 et 2021) et deux Supercoupes d'Espagne (2018 et 2023).