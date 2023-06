Ligue 2 : Le Havre en L1, l'autre accession et une relégation en suspens après l'incident à Bordeaux... Ce qu'il faut retenir de la dernière journée

À l'issue de ce ce multiplex de la dernière journée, vendredi, trois matchs ont été interrompus, dont un arrêté définitivement.

Irrationnel. Comme souvent ces dernières années, il fallait avoir le cœur bien accroché à l'heure de suivre le multiplex de la dernière journée de Ligue 2, vendredi 2 juin. Non pas une, non pas deux, mais bel et bien trois rencontres ont été interrompues (Le Havre-Dijon, Nîmes-Sochaux), dont une définitivement arrêtée après l'agression par un spectateur d'un joueur de Rodez à Bordeaux, gardant encore tout le suspense pour la montée comme pour le maintien. Seule certitude, Le Havre, sacré champion de France de Ligue 2, va retrouver la Ligue 1 après 14 ans d'absence.

La consécration : Le Havre sacré champion de France de Ligue 2

Le Havre AC a officiellement assuré sa montée en disposant de Dijon au stade Océane (1-0), s'offrant, en prime, son sixième titre de champion de France de Ligue 2 (1938, 1959, 1985, 1991, 2008 et 2023). Le champion de Ligue 2 retrouvera donc l'élite la saison prochaine, près de 15 ans après sa dernière participation. Auteurs d'une saison pleine, les Havrais ont même égalé le record absolu d'invincibilité de toute l'histoire du football français, Ligue 1 et Ligue 2 confondues, avec 32 matchs d'affilée sans défaite, se hissant aux côtés de Sedan (1954-1955 sur deux saisons en D2) et du FC Nantes, champions de France lors de la saison 1994-1995. Un sacré succès pour le duo composé de l'entraîneur slovène Luka Elsner, arrivé cet été pour remplacer Paul Le Guen, et du directeur sportif Mathieu Bodmer, novice de la fonction quelques mois auparavant.

L'incident : le match Bordeaux-Rodez arrêté après l'agression d'un joueur

Dans un match décisif pour la montée en Ligue 1 et le maintien en Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez, la tension était trop forte... et l'arbitre a indiqué la direction des vestiaires à la 22e minute. Après l'ouverture du score de Lucas Buades, un supporter bordelais est descendu des travées du Matmut Atlantique pour bousculer, sur la pelouse, le buteur ruthénois

Interrompu dans un premier temps, le match a finalement été arrêté définitivement, comme l'a annoncé l'arbitre de la rencontre, Nicolas Rainville, dans une conférence de presse improvisée. "Les éléments montrent que le joueur ne peut reprendre puisque commotionné. En collaboration avec les délégués et la LFP, nous avons respecté le règlement, à savoir que le match ne reprendra pas." La LFP a annoncé que le statut du match serait décidé en commission de discipline, lundi.

L'attente : Metz pas encore officiellement en Ligue 1

Dauphin du Havre, le FC Metz s'est imposé à Saint-Symphorien contre Bastia (3-2) et a fait un pas de plus vers la montée en Ligue 1. Mais le retour dans l'élite des Messins ne pourra être acté qu'une fois la décision prise par la commission de discipline concernant le sort de la rencontre entre Bordeaux et Rodez. En effet, au cas où le match serait rejoué, les Bordelais pourraient coiffer Metz sur le poteau, en s'imposant par plus de quatre buts d'écart face au club ruthénois. Quant au club d'Occitanie, il pourrait assurer son maintien en Ligue 2 s'il venait à l'emporter, condamnant donc Annecy au National 1.

Les adieux : Dijon dit au revoir à la Ligue 2

Dans une fin de match chaotique, où les supporters du Havre ont envahi la pelouse plusieurs secondes avant la fin, causant ainsi l’interruption du match, Dijon a été condamné au National 1 après sa défaite au stade Océane. Bien que défait à Saint-Etienne (0-2), Valenciennes se sauve, au même titre que Pau, tombeur de Caen (1-0). Miraculé, Laval s’est tiré d’affaire en arrachant le but du maintien à la dernière minute à Amiens (2-1). Une soirée folle de tous les côtés…