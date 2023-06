Ligue 2 : un joueur agressé lors de Bordeaux-Rodez, le match définitivement arrêté

Lucas Buades, buteur lors du match de la 38e journée de Ligue 2 entre Bordeaux et Rodez vendredi, a été bousculé par un supporter des Girondins. L'arbitre de la rencontre, Nicolas Rainville, a décidé d'arrêter définitivement la rencontre.

Il devait s'agir d'une soirée de fête au Matmut Atlantique de Bordeaux. Un an après leur relégation en Ligue 2, les Girondins pouvaient retrouver l'élite en cas de victoire, vendredi 3 juin, face à Rodez à domicile. Le spectacle a cependant tourné court après 22 petites minutes de jeu, lors de l'ouverture du score de l'équipe visiteuse, après laquelle le match a été définitivement interrompu. Buteur, Lucas Buades a en effet été bousculé par un supporter des Girondins qui a fait son entrée sur la pelouse.

À première vue anodine, l'agression a provoqué des conséquences chez le joueur "commotionné" comme l'a précisé l'arbitre lors d'une conférence de presse improvisée, et qui n'a pas été en mesure de reprendre la partie. Après une longue interruption de la rencontre au cours de laquelle les délégués en charge du match ont échangé, l'arbitre Nicolas Rainville s'est présenté pour annoncer sa décision : match définitivement arrêté. Une décision lourde de sens mais conforme au règlement, comme l'a précisé l'officiel.

Bordeaux perdant sur tapis vert ?

"Le joueur a été ausculté par le médecin du club visiteur et du médecin urgentiste de garde. Les éléments sont probants et le joueur ne peut pas reprendre le match parce qu'il est commotionné. En collaboration avec l'équipe de délégués et la LFP, nous avons respecté le règlement, à savoir que le match ne reprendra pas", a précisé l'arbitre.

La situation vient fausser cette 38e et dernière journée de Ligue 2, au cours de laquelle Bordeaux jouait donc la montée, alors que Rodez luttait pour son maintien. En même temps que ces événéments à Bordeaux, les neuf autres matchs de cette dernière levée se poursuivaient. Le match interrompu en raison d'un supporter bordelais, les Girondins seront-ils sanctionnés et auront-ils match perdu ?

"Un rapport sera établi et ce sont les commissions de discipline et des compétitions qui seront maîtres sur ce dossier-là", a ajouté Nicolas Rainville. Alors que les clubs engagés dans la lutte pour la montée et ceux pour le maintien pensaient et souhaitaient être fixés à l'issue de ce vendredi soir, ils devront patienter jusqu'à lundi, avant de savoir avec certitude de quoi leur avenir sera fait.