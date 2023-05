Ligue 1 : le PSG champion de France pour la 11e fois, Nantes et Auxerre toujours à la lutte pour le maintien... Ce qu'il faut retenir de la 37e journée

En dépit de son match nul au stade de La Meinau (1-1), samedi, le club de la capitale est désormais l'équipe la plus titrée de l'histoire du championnat de France.

C'était presque fait, c'est maintenant irrémédiable. Le Paris Saint-Germain est champion de France 2022-2023. C'est l'enseignement principal de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Grâce à son 11e sacre, le club de la capitale est désormais le plus titré de l'histoire du championnat de France. Derrière lui, Lens a validé sa qualification pour la prochaine Ligue des champions et Rennes a signé une bonne opération en vue d'une place européenne. En bas du classement, Strasbourg s'est assuré du maintien, mais le suspense reste entier concernant l'identité du dernier relégué. Nantes et Auxerre se battront à distance lors de la dernière journée.

Paris encore champion

Ni victoire, ni feu d'artifice mais la mission a été accomplie. Comme un symbole de sa saison chaotique, le club de la capitale n'a pas briller pour assurer mathématiquement son onzième sacre. Les joueurs de Christophe Galtier se sont contentés d'un match nul à Strasbourg (1-1), samedi, pour garder le RC Lens hors de portée avant la dernière journée. Ils comptent quatre points d'avance au moment où les Sang et Or ne peuvent en récolter plus que trois au maximum. La victoire facile de ces derniers contre Ajaccio (3-0), dans le même temps, n'aura pas suffi pour relancer le suspense.

A la Meinau, les Parisiens n'ont pas réussi à faire respecter la hiérarchie, même s'ils ont ouvert le score grâce à Lionel Messi sur un joli service Kylian Mbappé (59e). Ils ont été surpris vingt minutes plus tard par un but d'un ancien de la maison, Kevin Gameiro (79e). Un but qui n'a pas remis en question l'issue de la soirée des joueurs de la capitale, mais qui a permis aux Alsaciens d'officialiser leur maintien dans l'élite.

Nantes sur un siège éjectable, Auxerre toujours menacé

Qui sera le dernier club à rejoindre Angers, Ajaccio et Troyes, déjà relégués en Ligue 2 la saison prochaine ? Tout se jouera lors de la dernière journée dans un duel à distance entre Auxerre et Nantes. Samedi soir, les Auxerrois ont légèrement grossi leur avance sur les Canaris en prenant un point sur la pelouse de Toulouse (1-1), pendant que les Nantais ont été renversés à Lille (2-1) au terme d'une soirée rageante.

Ils avaient idéalement débuté leur soirée en ouvrant le score rapidement grâce à Quentin Merlin (18e), mais ils ont ensuite encaissé deux buts sur penalty de Jonathan David (51e, 88e), le deuxième ayant été inscrit après avoir été retiré. Alban Lafont a été repris par la patrouille, la VAR notant qu'il n'avait aucun de ses deux pieds sur la ligne au moment du tir de David.

L'AJA a connu pareil scénario, ouvrant le score grâce à Rayan Raveloson (24e), avant de subir l'égalisation de Zakaria Aboukhlal (44e). En revanche, les Bourguignons ont évité le pire par deux fois, soufflant après l'annulation de l'expulsion d'Isaak Touré (51e) puis sur la frappe sur la barre transversale d'Ado Onaiwu en fin de match (87e). Ils gardent les cartes en main avant la dernière journée. Un seul scénario les verrait quitter l'élite samedi prochain : une victoire de Nantes contre Angers pendant qu'ils ne gagnent pas contre Lens.