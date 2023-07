Le club saoudien Al-Hilal offre 300 millions d'euros pour Mbappé : "C'est une proposition folle, au-delà de toute limite", explique un spécialiste de l'économie du sport

"On n'a jamais vu de telles sommes apparaître dans le football pour un seul joueur", s'étonne Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport, invité sur franceinfo. Un club saoudien a offert 300 millions d'euros au PSG pour tenter de racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé.

"C'est une proposition folle, c'est au-delà de toute limite", a estimé mardi 25 juillet sur franceinfo Pierre Rondeau, économiste du sport, professeur à la Sports Management School, co-directeur de l'Observatoire du Sport à la Fondation Jean Jaurès. Le club saoudien Al-Hilal a été autorisé à discuter avec le clan Mbappé et propose une indemnité record de "300 millions d'euros". Le PSG souhaite vendre le prodige français puisque ce dernier ne désire pas prolonger son contrat qui se termine en 2024. Il n'est pas question pour le club parisien de le voir partir gratuitement.

Selon Pierre Rondeau, d'un point de vue sportif Mbappé "devrait rester en Europe pour évoluer dans de grands championnats compétitifs", mais "tout peut arriver". Parmi ces clubs qui ont sondé le Paris Saint-Germain figurent notamment Chelsea, Manchester United, le FC Barcelone ou encore l'Inter Milan. Plusieurs équipes saoudiennes se sont aussi positionnées.

franceinfo : 300 millions d'euros pour Kylian Mbappé, c'est une offre que le PSG ne peut refuser ?

Pierre Rondeau, économiste du sport, professeur à la Sports Management School : D'un point de vue strictement comptable et économique, bien évidemment qu'une offre de 300 millions d'euros intéresserait forcément le PSG, même n'importe quel club en Europe. On sait que le PSG a beaucoup souffert de la crise économique durant le Covid-19 et les différents confinements. On sait que le PSG était en perte financière de plus de 200 millions d'euros la saison dernière. On sait que le PSG a besoin d'argent pour finalement rembourser le chèque signé pour Mbappé la saison dernière et pour tous ces investissements réalisés dans le football.

Est-ce qu'on a mis autant d'argent sur la table pour acheter un joueur ?

On parle quand même d'une offre de 300 millions d'euros offerte au PSG pour acheter un joueur à qui il reste seulement un an de contrat. On parle aussi d'un salaire compris entre 200 et 400 millions d'euros par saison. Oui, c'est au-delà de toute limite. On n'a jamais vu de telles sommes apparaître dans le football pour un seul joueur. Le record actuellement, c'est Neymar qui avait coûté 222 millions d'euros. Là, c'est 300 millions avec un salaire bien plus important que les meilleurs salaires dans le sport. C'est une proposition folle. C'est un record absolu. On verra si ça va aller au bout.

C'est aussi une image que le club saoudien cherche à acheter ?

Oui. En plus, c'est un joueur jeune. Ce ne sera plus l'idée de considérer que des joueurs en préretraite partiraient dans des championnats exotiques, dans des championnats étrangers. C'est vraiment un joueur à la fleur de l'âge, un joueur qui vient de terminer un Mondial en étant élu meilleur buteur. C'est un joueur qui devrait remporter s'il mène bien sa carrière, un Ballon d'Or. Ce qui est nouveau ici, c'est qu'autrefois, on l'a vu avec Cristiano Ronaldo, les joueurs en pré-retraite partaient dans ces championnats étrangers, asiatiques ou nord-américains avec Messi à Miami. Encore une fois, rien n'est fait, mais on est à deux doigts de voir débarquer une jeune star dans un championnat étranger. C'est pour le sportif, mais c'est surtout et avant tout pour l'image de ce pays, l'Arabie saoudite, qui cherche à améliorer sa réputation à travers le sport.

Sportivement est-ce que Mbappé a intérêt à accepter cette offre ?

C'est sûr que sportivement, il devrait rester en Europe pour évoluer dans de grands championnats compétitifs, pour participer à la Ligue des champions européenne. Quand bien même l'Arabie Saoudite a une réputation dans le football avec la Ligue des champions asiatique, ça reste tout de même un niveau moindre par rapport à l'Europe, aux championnats espagnol, anglais, voire français. D'un point de vue strictement sportif, il aurait tout intérêt à rester en Europe. Maintenant, effectivement, tout peut arriver. On sait qu'il y a un risque pour lui. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi le menace de banc toute la saison puisqu'il veut absolument vendre le joueur. Si ce dernier venait à refuser, il serait sanctionné. Il ne jouerait plus de la saison. Entre ne pas jouer, mais rester en Europe pendant un an ou partir un an en Arabie saoudite. Quel serait l'intérêt du joueur ?