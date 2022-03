Quentin Fillon Maillet file vers la gloire, Romane Miradoli et Tessa Worley font briller le ski français... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

La Marseillaise a résonné partout en Europe ce week-end. Avec les victoires en biathlon de Quentin Fillon Maillet et en ski alpin avec un superbe doublé de Romane Miradoli et Tessa Worley, les fans de sports blancs ont eu leur dose d'émotions. En handball aussi, la fête était belle pour l'équipe de France féminine qui s'est qualifiée pour le prochain championnat d'Europe.

En revanche, Fabio Quartararo et Johann Zarco ont déchanté en MotoGP, tout comme le Paris Saint-Germain en Ligue 1. Retour sur deux jours riches en événements sportifs.

Biathlon : Quentin Fillon Maillet file vers le cristal

Il y a moins de trois semaines, le biathlète jurassien Quentin Fillon Maillet était le héros des Jeux olympiques de Pékin avec cinq médailles dont deux titres. Ce week-end, pour le retour sur le circuit Coupe du monde, le leader du classement général a assis sa domination sur la planète biathlon. Troisième sur le relais vendredi, il a ensuite donné une belle définition de la perfection en individuel avec le doublé tant convoité, sprint et poursuite.

Quentin Fillon Maillet a remporté la poursuite de Kontiolahti, dimanche 6 mars 2022. (VESA MOILANEN / LEHTIKUVA)

En patron avec un 10/10 sur la première épreuve le samedi, il a assuré sur la poursuite dominicale, en bataillant un temps avec son rival au général Emilien Jacquelin, avant de le faire craquer et de filer, seul, vers sa sixième victoire en poursuite cet hiver. Il égale ainsi un certain Martin Fourcade, seul biathlète a avoir réussi un tel exploit en Coupe du monde. Au général, le Jurassien prend le large et a presque dix doigts sur le gros globe de cristal. En attendant, il s'est assuré de remporter le petit globe de la spécialité en poursuite.

Ski alpin : Romane Miradoli et Tessa Worley reines de Lenzerheide

Ce week-end à Lenzerheide (Suisse), certains se sont rappelé un bon souvenir de 2009 à Are (Suède). Car avec la victoire de Romane Miradoli sur le Super-G samedi puis celle de Tessa Worley dimanche sur le slalom géant, la France signe un doublé retentissant. Et la dernière fois que les Tricolores ont pu se targuer d'un tel exploit : c'était en 2009 avec Sandrine Aubert, sur le slalom et... Tessa Worley en slalom géant dans la station suédoise.

La skieuse de Flaine Romane Miradoli a remporté le Super-G de Lenzerheide (Suisse) le 5 mars 2022. (FABRICE COFFRINI / AFP)

La victoire de Romane Miradoli est un véritable soulagement pour la vitesse tricolore. Cela faisait 18 ans qu'une Française ne s'était plus imposée en Super-G. La dernière étant Carole Montillet en février 2004 à Haus im Ennstal (Autriche). Tessa Worley, elle, prend sa revanche après les Jeux et glane de beaux points au classement du slalom géant sur sa rivale suédoise Sara Hector, troisième à Lenzerheide. La Bornandine devient, à égalité avec Annemarie Moser-Pröll (16 succès), la deuxième athlète la plus victorieuse de l'histoire en géant.

Tessa Worley a remporté dimanche 6 mars à Lenzerheide sur le slalom géant, sa seizième victoire dans la discipline égalant ainsi Annemarie Moser-Pröll, deuxième au classement historique. (FABRICE COFFRINI / AFP)

MotoGP : début de saison galère pour Quartararo et Zarco

Tous les deux rêvaient forcément mieux pour débuter leur saison à Losail, au Qatar. Mais Fabio Quartararo, champion du monde en titre, et Johann Zarco ont connu une rentrée galère en MotoGP. Le Niçois d'abord. En difficulté dès les essais libres avec sa Yamaha, Quartararo s'est vite plaint du manque de puissance de sa moto par rapport à celles de ses rivaux. Et le pilote français avait peut-être raison. Passé de justesse en Q2, il est parti onzième d'un Grand Prix qu'il termine au neuvième rang, sans éclat, grâce notamment aux chutes de certains leaders.

Fabio Quartararo (Yamaha) lors du Grand Prix du Qatar, le 6 mars 2022 sur le circuit de Losail (KARIM JAAFAR / AFP)

Mais "El Diablo" s'est fait chiper au dernier moment sa huitième place par son compatriote Johann Zarco. Ce dernier signe une course correcte en glanant cinq places mais cela reste en deçà des espérances de titre mondial et de victoires des deux champions. Reste à savoir si les maux sont profonds ou si leurs motos réagiront mieux sur d'autres circuits. Affaire à suivre au GP d'Indonésie le 20 mars prochain.

Handball : les Françaises qualifiées pour l'Euro

Les joueuses d'Olivier Krumbholz n'avaient qu'une seule idée en tête : l'emporter. Car cette victoire face à la Croatie en qualifications du prochain championnat d'Europe leur permettait de passer directement, sans se faire peur. Et, dimanche en fin d'après-midi, les Françaises n'ont pas manqué à l'appel. Avec des Océane Sercien Ugolin, Estelle Nze Minko, Onacia Ondono et Grâce Zaadi, toutes les trois à quatre buts, les Bleues n'ont pas eu le temps d'être inquiétées par les Croates.

Estelle Nze Minko célèbre un but face à la Suède lors de l'Euro 2020 de handball, le 15 décembre 2020. (HENNING BAGGER / RITZAU SCANPIX)

Deuxièmes de l'Euro 2020 derrière la Norvège, les championnes olympiques de Tokyo, en 2020, auront l'occasion de prendre leur revanche lors du prochain rendez-vous continental, organisé du 4 au 20 novembre en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Slovénie.

Ligue 1 : le PSG battu à Nice avant la Ligue des champions

Solide leader en Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplaçait samedi soir à Nice, son tombeur en quarts de finale de la Coupe de France. L'heure était donc venue de se venger pour des Parisiens dépourvus de Kylian Mbappé, suspendu pour la rencontre. Et, à l'Allianz Riviera, les joueurs de la capitale ont été renversés en fin de rencontre par les Aiglons sur une reprise imparable d'Andy Delort au second poteau.

Lionel Messi n'a rien pu faire le 5 mars en 27e journée de Ligue 1 pour empêcher la défaite des siens face à l'OGC Nice. (JEAN CATUFFE / JEAN CATUFFE)

Battus pour la troisième fois de la saison à l'extérieur en Ligue 1, les joueurs de Mauricio Pochettino ne se rassurent pas avant d'affronter le Real Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, mercredi 9 mars. D'autant plus que les Merengues, eux, ont remporté haut la main leur match du week-end face à la Real Sociedad (4-1).