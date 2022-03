Biathlon : après le sprint, Quentin Fillon Maillet fait coup double en remportant la poursuite à Kontiolahti

Le biathlon français n'en finit plus d'impressionner. Après avoir glané sept médailles aux Jeux olympiques, les Bleus sont toujours en forme sur la Coupe du monde. Quentin Fillon Maillet s'est imposé devant Erik Lesser et Lukas Hoffer, dimanche 6 mars, sur la poursuite de Kontiolahti, après sa victoire sur le sprint samedi. Le Français accentue son avance au classement général et fond vers son premier gros globe.

1️⃣5️⃣e victoire en carrière

petit globe de la spécialité

6️⃣ Poursuites d’affilée @quentinfillon pic.twitter.com/EUKZ4uY6vX — FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) March 6, 2022

A Kontiolahti, le Jurassien, vainqueur des quatre dernières poursuites en Coupe du monde et de la course olympique, a continué sur sa lancée. Parti en tête, il n'a commis aucune erreur au tir et a été leader toute la course. Emilien Jacquelin, sixième au départ, a réussi à rattraper son compatriote à la faveur d'un niveau de ski stratosphérique mais s'est fait distancer après une erreur sur chaque tir debout. L'Isérois a dû batailler avec Lukas Hofer, Vetle Christiansen et Erik Lesser pour conserver sa place aux côtés de son compatriote sur le podium mais a fini par payer ses efforts, et termine au pied du podium derrière l'Italien et l'Allemand.

Avec cinq victoires en six poursuites, Quentin Fillon Maillet est largement en tête du classement de la spécialité et est d'ores et déjà assuré de ramener chez lui ce petit globe. Mais le Jurassien n'a d'yeux que pour le gros globe, pour lequel il bénéficie également d'une grande marge d'avance sur Emilien Jacquelin.