Handball : les Bleues qualifiées pour l'Euro 2022 après leur victoire face à la Croatie

Les Tricolores ont signé un quatrième succès en quatre matchs, à l'occasion des qualifications pour l'Euro 2022. Grâce à sa victoire face à la Croatie (27-19), dimanche 6 mars à Toulouse, l'équipe de France féminine de handball est assurée de participer au prochain Euro (4-20 novembre) en Macédoine du Nord, au Monténégro et en Slovénie, à deux journées de la fin de la phase qualificative.

Bousculées par les Croates, jeudi, à Koprivnica (21-19), les Bleues ont cette fois rendu une meilleure copie pour s'assurer sans traîner une des deux premières places de leur groupe.

LES BLEUES SONT DONC QUALIFIEES POUR L'EURO 2022 #FRACRO #EspritHandball — Esprit Handball Caisse d’Epargne (@EspritHandball) March 6, 2022

Les joueuses d'Olivier Krumbholz ont livré une première période dans le prolongement de ce qu'elles avaient montré trois jours plus tôt chez le même adversaire, avec un curieux trou d'air d'une dizaine de minutes en attaque.

Heureusement, la gardienne de but Laura Glauser, aussi efficace sur sa ligne que son homologue croate, a maintenu à flot l'équipe de France, rentrée aux vestiaires avec quatre buts d'avance (13-9).

Portées par le public toulousain et ses centaines de jeunes parés de bleu-blanc-rouge, les championnes olympiques ont davantage fait respecter leur rang dans le second acte. Les rouages offensifs enfin huilés, elles ont creusé l'écart dans le sillage d'Océane Sercien Ugolin, Estelle Nze Minko, Onacia Ondono et Grâce Zaadi (4 buts chacune). Une belle parenthèse internationale pour cette dernière, dont l'avenir en club est incertain puisqu'elle évolue à Rostov, ville russe proche de la frontière avec l'Ukraine.

Incertitudes sur la suite

Largement en tête de leur groupe grâce à leur sans-faute, les Françaises ont encore deux matchs de qualification à disputer, à commencer par un déplacement en République tchèque le 20 avril. Le second, contre l'Ukraine, pourrait ne pas avoir lieu en raison de la guerre en cours dans ce pays.

Afin de témoigner sa solidarité à l'égard de l'Ukraine, la Fédération française de handball a diffusé un message de soutien pendant la rencontre. La Fédération s’est également engagée "à tout mettre en œuvre" pour maintenir la rencontre des Bleues face à l’Ukraine prévue le 23 avril prochain au Havre.