Ski alpin : Tessa Worley s'impose sur le slalom géant de Lenzerheide devant la championne olympique Sara Hector

Nouvelle victoire pour le ski alpin féminin français. Après la victoire surprise de Romane Miradoli en super-G samedi, Tessa Worley a imité sa compatriote, dimanche 6 mars, sur le slalom géant de Lenzerheide (Suisse) en prenant la première place devant Federica Brignone et Sara Hector. Deuxième à la course du petit globe de la spécialité avant cette course, la Française reprend 40 points à la Suédoise. Il lui restera trois courses pour essayer de rattraper Sara Hector, qui la devance de 55 unités.

Solide sur la première manche, Tessa Worley était en embuscade à seize centièmes de la championne olympique suédoise. Après de longues minutes d’attente dans le portillon de départ après la violente chute de Meta Hrovat, la Tignarde a su rester concentrée pour délivrer une seconde manche impeccable et résister au retour de Federica Brignone qui prend la deuxième place.

Objectif petit globe

Un retour à la Coupe du monde parfait pour la porte-drapeau malheureuse à Pékin après une sortie de piste. Une deuxième victoire cette saison après celle de Lienz, fin décembre qui permet à la Française d'espérer le petit globe de cristal de la spécialité après celui de 2017. Il reste trois slaloms géants cette saison dont deux à Kranjska Gora (Slovénie) dans une semaine.

La saison s'achèvera en France à Courchevel/Méribel pour les finales. Il fallait remonter à Are (Suède) en 2009 pour trouver trace d'un doublé féminin français en Coupe du monde. Il était l'oeuvre de Sandrine Aubert, en slalom, et... Tessa Worley.