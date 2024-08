Une quinzaine inoubliable. Les Jeux olympiques de Paris 2024 prennent fin, dimanche 11 août, avec la cérémonie de clôture qui marque la fin de deux semaines de compétition. Une moisson de médailles pour la France, des infrastructures en héritage pour l'Ile-de-France et une pause estivale bienvenue après un tunnel d'élections... Le bilan des Jeux est riche. Vous êtes déjà nostalgique ? Franceinfo vous propose de revoir en vidéo quelques temps forts, avant l'ouverture des Jeux paralympiques, mercredi 28 août.

1 Le plus féerique : l'allumage de la vasque

Les derniers relayeurs avaient été gardés secrets jusqu'au bout. Deux légendes du sport français ont allumé la vasque olympique, lors de la cérémonie d'ouverture, vendredi 26 juillet : la championne française d'athlétisme Marie-José Pérec et la star du judo Teddy Riner.

Paris 2024 : l'allumage de la vasque par Marie-José Pérec et Teddy Riner Paris 2024 : l'allumage de la vasque par Marie-José Pérec et Teddy Riner (FRANCE 2)

L'anneau de flammes de 7 mètres de diamètre, surmonté d'un ballon de 30 mètres de haut et 22 mètres de diamètre et dessiné par le designer français Mathieu Lehanneur, s'est ensuite envolé dans le ciel de Paris. Cette vasque se veut un hommage au premier vol en ballon à gaz gonflé à l'hydrogène, effectué par deux de ses inventeurs français, le physicien Jacques Charles et l'un des deux frères Robert, en décembre 1783.

2 Le plus émouvant : le retour de Céline Dion sur scène

Peu imaginaient la star québécoise capable de chanter lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Dans le récent documentaire Je suis : Céline Dion, la chanteuse de 56 ans apparaît notamment victime d'une crise du syndrome de la personne raide, pathologie neurologique rare et sans remède connu.

Paris 2024 : Céline Dion crée la surprise avec 'L'Hymne à l'amour" Paris 2024 : Céline Dion crée la surprise avec 'L'Hymne à l'amour" (FRANCE 2)

Alors qu'elle n'avait plus chanté en live depuis 2020 en raison de la maladie, la diva a néanmoins réussi à interpréter avec beaucoup d'émotion L'Hymne à l'amour d'Edith Piaf depuis le premier étage de la tour Eiffel, au terme d'une cérémonie d'ouverture mémorable. C'était la deuxième cérémonie de ce type à laquelle participait la Canadienne, après celle des JO d'Atlanta en 1996.

3 Le plus inespéré : la victoire française en rugby à 7

L'équipe de France olympique de rugby à 7 a fait tomber le double champion olympique en titre fidjien, samedi 27 juillet, pour décrocher l'or. Une victoire 28-7 forgée en seconde période, grâce à un Antoine Dupont étincelant.

Paris 2024 - Rugby à 7 : Antoine Dupont conclut le succès tricolore

L'équipe de France remporte son premier titre olympique en rugby à 7. Et pour cause : les Fidji ont tout raflé depuis l'arrivée de cette discipline aux JO à Rio en 2016. Avec cette victoire, les rugbymen tricolores sont par ailleurs devenus les premiers champions olympiques français des Jeux de Paris 2024.

4 Le plus saisissant : la détresse de la judokate japonaise Uta Abe lors de son élimination

Stupeur à l'Arena Champ-de-Mars. Invaincue depuis 2019 et tenante du titre à Tokyo, la judokate japonaise Uta Abe est éliminée en huitième de finale des -52 kg, samedi 27 juillet, face à l'Ouzbèke Diyora Keldiyorova, deux fois vice-championne du monde en titre.

Judo (F) -52 kg : les larmes de la star japonaise Uta Abe, éliminée en 8e de finale Enorme surprise au judo. Référence de sa catégorie des moins de 52 kg, la Japonaise Uta Abe a été éliminée en 8e de finale par l'Ouzbèke Diyora Keldiyorova. La championne olympique en titre, surprise par un ippon, a fondu en larmes à l'issue du combat.

A la fin du combat, celle qui était la grande favorite de cette compétition est en pleurs et hurle sa détresse, incapable de marcher seule pour sortir de la salle. La Japonaise de 24 ans est acclamée par le public parisien pour l'aider à surmonter sa désillusion.

5 Le plus maîtrisé : la victoire de Pauline Ferrand-Prévot en VTT cross-country

Une récompense attendue depuis longtemps. Quintuple championne du monde de VTT cross-country – un record –, Pauline Ferrand-Prévot n'était encore jamais montée sur un podium olympique. Pour ses quatrièmes JO, la vététiste de 32 ans a enfin décroché la médaille d'or, dimanche 28 juillet.

Paris 2024 - VTT : revivez l'arrivée remplie d'émotions de Pauline Ferrand-Prévôt

Celle qui est également multiple championne du monde dans les autres disciplines du vélo (route, cross, gravel, etc.) s'est en plus offert le luxe d'une large victoire : sa première poursuivante a terminé avec près de trois minutes de retard.

6 Le plus cocasse : un membre de la production plonge pour récupérer un bonnet au fond du bassin de natation

Il a eu son moment de gloire. Vêtu d'un maillot de bain fleuri, un membre de la production audiovisuelle s'est offert un plongeon dans la piscine olympique de la Défense Arena, à Nanterre, dimanche 28 juillet. Avec une mission : récupérer un bonnet oublié au fond du bassin, afin que la compétition puisse se poursuivre.

🩲 Oubliez Léon Marchand, la nouvelle star de la natation mondiale c'est lui ! 😅



Suivez les Jeux de #Paris2024 sur Eurosport via Max #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/jm3wUu7bOe — Eurosport France (@Eurosport_FR) July 28, 2024

Sous les encouragements de la foule, l'homme a relevé le défi, sans oublier de saluer le public à la sortie.

7 Le plus iconique : le surfeur Gabriel Medina suspendu au-dessus de l'eau

Une image incroyable. Lors de la 5e manche de surf masculin, lundi 29 juillet, le surfeur brésilien Gabriel Medina, surnommé "le Magicien", a célébré sa performance à la sortie d'une vague où il a pris un magnifique tube. Il a tout d'abord demandé la note de 10 avec ses mains, puis s'est envolé au-dessus de la vague, paraissant en lévitation, avec sa planche derrière lui.

Paris 2024 - Surf : l'image incroyable de Gabriel Medina Le triple champion du monde de surf a offert l'image de la nuit en réclamant la note de 10 à l'issue de sa vague. (.)

L'instant a été immortalisé par le photographe pour l’AFP Jérôme Brouillet, et le cliché a fait le tour du monde. S'il n'a pas reçu la note qu'il espérait, le surfeur a néanmoins obtenu le meilleur score dans l’histoire olympique de ce sport en se voyant attribuer la note de... 9,9.

8 Le plus époustouflant : la remontée de Léon Marchand sur le 200m papillon

Une course à couper le souffle. Déjà paré d'or sur le 400 m 4 nages, Léon Marchand a enflammé le public sur le 200 m papillon, mercredi 31 juillet, en remontant dans la dernière longueur le recordman du monde, Kristof Milak. C'est au prix d'un nouveau record olympique (1'51"21) que le jeune Toulousain (22 ans) a fait tomber le favori en décrochant son deuxième titre olympique de la compétition.

Paris 2024 - Natation : Léon Marchand taille patron (200m papillon)



Moins de deux heures plus tard, le jeune Français a récidivé en remportant le 200 m brasse, sa nage de prédilection. Testée en juin aux championnats de France, la passe de deux du Français était inédite chez les hommes aux JO depuis plus d'un siècle. "C'était mon cadeau de Noël aujourd'hui", a réagi le nageur tricolore.

9 Le plus stupéfiant : le record du monde du 100m nage libre de Pan Zhanle

Le Chinois Pan Zhanle a décroché l'or sur le 100 m nage libre, mercredi 31 juillet. Surtout, le jeune nageur (19 ans) a battu son propre record du monde, qu'il avait établi lors des championnats du monde de natation de Doha (Qatar) en février (46'80"), en gagnant quatre dixièmes de seconde (46'40"). Un gain considérable, puisqu'il faut remonter à 1976 pour voir le record du monde du 100 m amélioré dans de telles proportions.

Natation (H) - 100m nage libre : record du monde pulvérisé par le Chinois Pan Zhanle Pan Zhanle a battu le record du monde sur la finale du 100m nage libre en 46"40. Le Chinois termine avec plus d'une seconde d'avance sur le deuxième, Kyle Chalmers (47"48). Le Français Maxime Grousset prend la 5e place en 47"71.

Surnommé le "poisson volant" par les médias de son pays, Pan Zhanle ne fait pas partie des 23 nageurs chinois contrôlés positifs début 2021 à une substance interdite, la trimétazidine. Fin juillet, la fédération internationale World Aquatics a assuré que les nageurs chinois engagés à Paris avaient été testés "en moyenne 21 fois chacun depuis le 1er janvier", contre six fois pour les Américains, cinq pour les Italiens, quatre pour les Australiens, Britanniques et Français.

10 Le plus "cocorico" : le podium 100% tricolore en BMX

Un triplé historique. En s'offrant les trois métaux de la finale masculine de BMX racing, vendredi 2 août, Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu ont écrit une des plus belles pages de l'histoire de leur sport, mais aussi de celle de la France dans une compétition olympique. En effet, le dernier triplé tricolore aux Jeux d'été remontait à un siècle, à l'occasion des Jeux... de Paris, en 1924. Les Français Albert Seguin, Jean Gounot et François Gangloff étaient alors tous les trois montés sur le podium en saut de cheval en largeur, une épreuve de gymnastique.

Paris 2024 - BMX : le triplé historique des Bleus Triplé historique pour la France en BMX, vendredi 2 août au stade BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines. (France 2)

"On en avait rêvé et on savait qu’on pouvait le faire, un rêve qui devient réalité à la maison", a exulté le champion olympique Joris Daudet.

11 Le plus renversant : la victoire par équipe des judokas français

Une finale pleine de suspense. Déjà titrés à Tokyo, les judokas tricolores ont réédité leur performance, samedi 3 août, en disposant de nouveau du Japon au terme d'une remontée fantastique (4-3). Menés trois succès à un après le point rapporté par Teddy Riner et les revers de Maxime-Gaël Ngayap Hambou, Romane Dicko et Sarah-Léonie Cysique, les Tricolores ont vu Joan-Benjamin Gaba puis Clarisse Agbégnénou s'imposer tour à tour au golden score pour pousser l'affrontement au match décisif.

Paris 2024 - Judo : Teddy Riner offre le titre olympique aux Bleus En finale du tournoi olympique de judo opposant la France au Japon, Teddy Riner a délivré les Bleus, qui ont remporté l'or devant leur public, samedi 3 août à l'Arena Champ-de-Mars. (France 2)

Le sort a alors désigné la catégorie des +90 kg pour déterminer le vainqueur, offrant à Teddy Riner le soin de retourner sur le tatami pour aller chercher la cinquième médaille d'or olympique de sa carrière contre Tatsuru Saito, qu'il avait déjà battu quelques minutes plus tôt. Dans un combat une nouvelle fois suffocant qui aura duré un peu moins de six minutes trente, la légende du sport français a fini par faire basculer son adversaire.

12 Le plus festif : la liesse populaire à Montmartre pour la course en ligne cycliste

La foule massée à perte de vue sur les pavés. Un demi-million de spectateurs ont assisté samedi 3 août à la course en ligne hommes de cyclisme, passée notamment par la butte Montmartre à Paris, a annoncé le Comité d'organisation des Jeux olympiques (Cojo). Un succès populaire, aucun billet n'étant nécessaire pour assister à la majorité de la course.

A Montmartre, le cyclisme sur route attire les foules De l’argent et du bronze pour les cyclistes tricolores après un mini-tour de Paris. Les supporters ont répondu présent, notamment sur la colline de Montmartre, samedi 3 août. (France Info)

"C'était incroyable. Le monde, le public. Dans Montmartre, le bruit. C'est quelque chose de difficile à décrire", a relaté le Français Christophe Laporte après sa médaille de bronze. "Il y a tellement de bruit. Ça fait presque mal aux oreilles. Ce sont des souvenirs qui resteront gravés pour la vie."

13 Le plus historique : Katie Ledecky rejoint Larissa Latynina comme athlète féminine la plus titrée des JO

Légendaire. La nageuse américaine Katie Ledecky est allée chercher le neuvième titre olympique de sa carrière, en remportant samedi 3 août le 800 m féminin. Avec cette victoire, elle est devenue la femme la plus couronnée de l'histoire olympique aux côtés de la gymnaste soviétique Larissa Latynina (neuf médailles d'or entre 1956 et 1964).

Paris 2024 - Natation : Katie Ledecky remporte son 9e titre

Et ce n'est sans doute pas fini puisque l'Américaine de 27 ans a encore dans le viseur les JO de Los Angeles en 2028. "On verra. Je vais tout donner aussi longtemps qu'il me restera de l'énergie", a-t-elle promis.

14 Le plus impressionnant : le record du monde d'Armand Duplantis à la perche

Armand Duplantis au sommet de l'Olympe. Grand favori du concours de la perche, le Suédois n'a pas déçu au Stade de France, lundi 5 août. Il s'est imposé sans trembler, avant d'effacer le record olympique puis son propre record du monde, en réussissant un saut à 6,25 mètres.

Paris 2024 - Athlétisme : Armand Duplantis établit un nouveau record du monde . (France Télévisions)

Il a célébré sa victoire en imitant un mème apparu sur internet pendant les JO de Paris. La main droite mimant un tir au pistolet, la gauche enfoncée dans une poche imaginaire, le double champion olympique de 24 ans a reproduit l'attitude du tireur au pistolet turc Yusuf Dikec, qui a fait sensation sur les réseaux sociaux pour son style décontracté.

15 Le plus fair-play : les gymnastes américaines s'inclinent sur le podium pour la Brésilienne Rebeca Andrade

La superstar américaine de la gymnastique, Simone Biles, s'est offert la 11e médaille olympique de sa carrière, de l'argent, derrière sa grande rivale, la Brésilienne Rebeca Andrade, lors de l'épreuve au sol, lundi 5 août. La Brésilienne l'a emporté de très peu, avec 14,166 points, contre 14,133 points pour son adversaire. Loin de se laisser abattre, Simone Biles et sa compatriote Jordan Chiles, arrivée troisième, ont honoré Rebeca Andrade sur le podium en s'inclinant devant elle. Un des plus beaux gestes de fair-play de la quinzaine.

The story behind Simone Biles and Jordan Chiles’ viral bow to Rebeca Andrade after she won gold on floor at #Paris2024#artisticgymnastics #olympics pic.twitter.com/go3E7rQ1aq — Gymnastics Now (@Gymnastics_Now) August 5, 2024

"Elle est tellement incroyable, c'est une reine, a justifié Simone Biles en conférence de presse. Jordan m'a demandé : 'Ne devrions-nous pas nous incliner ?' Et j'ai répondu : 'Absolument !'". "C'est une légende, une icône", a complété Jordan Chiles, qui voulait saluer "le travail et le dévouement" de la gymnaste brésilienne. "C'était un podium avec trois [gymnastes] noires, c'était formidable pour nous", a aussi expliqué Simone Biles. Le sacre de trois athlètes noires est, en effet, une première pour une épreuve de gymnastique aux Jeux olympiques.

16 Le plus poétique : une baleine s'invite aux épreuves de surf

Une demi-finaliste inattendue. Une baleine s'est invitée aux épreuves de surf des Jeux olympiques qui se sont tenues dans la nuit du lundi 5 au mardi 6 août à Teahupo'o (Polynésie française), suscitant l'émerveillement des commentateurs sportifs, les surfeurs Justine Dupont et Michel Bourez. "Oh ! La danse du baleineau ! La maman ne doit pas être loin", s'est exclamé le consultant de France Télévisions en voyant les images.

Paris 2024 - Surf : une baleine se joint à la fête Une baleine lors des épreuves de surf, le 5 août 2024. (FRANCE TELEVISIONS)

17 Le plus épatant : le lutteur cubain Mijain Lopez remporte un cinquième titre olympique consécutif

Il est entré dans l'Histoire. A presque 42 ans, le lutteur Mijain Lopez a décroché un cinquième sacre olympique consécutif en dominant le Chilien Yasmani Acosta (6-0) en finale des moins de 130 kg en lutte gréco-romaine, mardi 6 août, à l'Arena Champs-de-Mars. Il n'était plus apparu en compétition depuis les Jeux olympiques en 2021.

Paris 2024 - Lutte : Mijain Lopez champion olympique pour la 5e fois

En décrochant la seule médaille d'or de son pays aux JO de Paris 2024, il devient le premier athlète à être sacré cinq fois de rang dans la même épreuve. Les Américains Carl Lewis (saut en longueur), Michael Phelps (200 m 4 nages), Katie Ledecky (800 m nage libre) et Alfred Oerter (lancer du disque), le Danois Paul Elvstrom (voile) et la Japonaise Kaori Icho (lutte) s'étaient arrêtés à quatre médailles d'or consécutives.

18 Le plus rassérénant : les joueuses de beach-volley se réconcilient grâce à "Imagine" de John Lennon

Un moment de tension… puis des sourires. Alors que le Canada et le Brésil étaient au coude à coude (un set partout) en finale du tournoi féminin beach-volley, vendredi 9 août, une dispute a éclaté entre, d'un côté, les Brésiliennes Ana Patricia et Eduarda Santos, et de l'autre, les Canadiennes Melissa Humana-Paredes et Brandie Wilkerson.

Paris 2024 - Beach-volley : de la tension... puis des sourires . (France TV)

Pour apaiser les esprits, le DJ du terrain installé au pied de la tour Eiffel a décidé de jouer Imagine de John Lennon. Un hymne à la paix rapidement repris par tout le public dans une séquence qui a fait sourire les quatre joueuses.

19 Le plus revanchard : la médaille d'or de la boxeuse algérienne Imane Khelif

Plus forte que la polémique. La boxeuse algérienne Imane Khelif a remporté le titre olympique chez les moins de 66 kg, vendredi 9 août, après sa victoire contre la Chinoise Yang Liu sur le ring de Roland-Garros. L'Algérie a ainsi obtenu sa deuxième médaille d'or, après celle glanée par la gymnaste Kaylia Nemour aux barres asymétriques.

Paris 2024 - Boxe : Imane Khelif devient championne olympique . (France Télévisions)

"J'ai fait l'objet d'attaques et d'une campagne féroce et c'est la plus belle réponse que je puisse donner. La réponse a toujours été sur le ring", a déclaré la tenante du titre aux médias, après avoir reçu sa médaille. Victime depuis le début de la compétition d'une virulente campagne de dénigrement concernant son identité de genre, Imane Khelif a par ailleurs déposé plainte pour cyberharcèlement aggravé.