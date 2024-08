Infographies JO de Paris 2024 : la France finit 5e au classement des nations avec 64 médailles, dont 16 en or, 26 en argent et 22 en bronze

La fin de Jeux olympiques records pour la France. Après la dernière épreuve au programme de ces JO à domicile, la finale du basket féminin, le tableau des médailles des Jeux de Paris 2024 est définitivement figé.

Grâce à la médaille d'argent décrochée par la bande de Gabby Williams et Marine Johannès, l'équipe de France olympique termine avec 64 podiums, un record après-guerre (le précédent était de 43 médailles à Pékin, en 2008). Dans le détail, 16 sont en or, également un record, devant les 15 titres d'Atlanta en 1996, 26 en argent, le métal le plus rapporté par les athlètes tricolores, et 22 en bronze. Avec cette moisson, la France termine à la cinquième place du tableau des médailles, dans le top 5 mondial, affiché comme objectif par les instances.

Les Bleus terminent loin derrière les deux géants chinois et américains, qui atteignent les 40 médailles d'or, mais également juste en dessous du Japon (20 titres) et l'Australie (18). Avec l'or glané face aux Bleues en basket, les Etats-Unis terminent in extremis en tête du classement des médailles, à égalité de titres avec la Chine, mais avec un total de breloques bien plus important (127 contre 91). La France termine première nation européenne, un événement inédit depuis 1900.

La délégation française a notamment atteint ce total grâce à une très grosse première semaine de Jeux. Après huit jours, elle comptabilisait 41 breloques, déjà proche du record de Pékin. Dans le détail, le judo (10 médailles), l'escrime (7) et la natation (7) sont les sports les plus pourvoyeurs, auxquels on peut ajouter les disciplines du cyclisme (VTT, BMX racing et freestyle, cyclisme sur route et sur piste), qui cumulent neuf médailles.