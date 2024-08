JO de Paris 2024 : manga, détournements et mèmes... Le succès inattendu des tireurs turcs et sud-coréens sur les réseaux sociaux

C'est sans doute cela, la magie des Jeux olympiques. Ces derniers jours, les réseaux sociaux s'emballent pour plusieurs tireurs, habituellement méconnus et sous-médiatisés. La raison de cette soudaine notoriété : le style unique de ces athlètes, qui font le bonheur des réseaux sociaux. Le Turc Yusuf Dikec a particulièrement été apprécié des internautes avec son look décontracté, sans lunettes de visée et une main dans sa poche.

Si son apparence semble incongrue à ce niveau de compétition, cela ne l'a pas empêché de réaliser une excellente performance. Le Turc de 51 ans a ainsi remporté mardi 30 juillet la médaille d'argent au pistolet à air comprimé 10 m, par équipes mixtes, avec sa compatriote Sevval Illayda Tarhan.

Le nouveau "Hitman"

Rapidement, de nombreux montages ont fleuri sur les réseaux sociaux. Mentions spéciales à celui où on il devient le tueur à gages d'Hitman ou encore une apparition aux côtés de John Travolta et de Samuel L. Jackson, dans une scène de l'iconique Pulp Fiction, et à celui qui l'intègre dans un manga.

Très fan des mèmes avec le tireur turc pic.twitter.com/t6qlSn4fxS — totomathon sur piaille.fr et bsky.social (@totomathon) August 1, 2024

Yusuf Dikec n'est pas le seul tireur à avoir conquis les cœurs des internautes. Yeji Kim, une Sud-Coréenne de 32 ans, est même qualifiée d'athlète la plus "cool" des Jeux par le site officiel du CIO.

"Femme fatale"

Ses lunettes à l'allure futuristes et sa manière de tirer, digne d'un film, en ont fait l'une des coqueluches des réseaux sociaux. Sans oublier le petit éléphant en peluche, qui appartient à sa fille, qu'elle porte toujours à la taille lors des épreuves.

Un look unique de "femme fatale" pour certains qui lui a aussi permis de briller, puisqu'elle a remporté l'argent dans l'épreuve du pistolet à air comprimé 10 mètres, chez les femmes. Et qui lui a aussi valu de nombreux détournements sur X :

Depuis quand le tir est devenu cool ? Entre une sud-coréenne qui ressemble à une méchante femme fatale hollywoodienne et un turc cinquantenaire qui a la dégaine d’un pêcheur du dimanche et qui remporte l’argent, ces JO deviennent n’importe quoi… #Olympics #Paris2024 pic.twitter.com/dIvL9lzjl9 — Ulysse (@UlysseBD) August 1, 2024

Un internaute a, lui, carrément réalisé un montage de quatre tireurs, avec la légende : "Je dirai à mes enfants qu'ils étaient les Avengers", en référence à la célèbre équipe de superhéros Marvel. Un autre a, de son côté, réalisé une superbe affiche en mode manga avec notamment Yusuf Dikec et Yeji Kim.

I’m gonna tell my kids these were the Avengers pic.twitter.com/LtxdFUxbpS — greg (@greg16676935420) July 31, 2024

La tireuse sud-coréenne est engagée vendredi 2 août dans l'épreuve de pistolet 25 m. Les compétitions de tir ont lieu à Châteauroux, au Centre national de tir sportif.