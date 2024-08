Direct JO 2024 : une médaille à prendre en finale du saut d'obstacles, les basketteurs et les handballeuses en quarts de finale… Suivez la journée olympique

L'athlétisme sera une fois de plus le fil rouge de la journée, mardi 6 août, avec la présence de sportifs tricolores dans certaines épreuves, comme le javelot et le saut en longueur, et la finale du 200 m femmes dans la soirée. En milieu de journée, les Bleues du hand, tenantes du titre et favorites, tenteront de battre l'Allemagne en quart de finale. En fin d'après-midi, l'équipe de France masculine de basket, en pleine déconfiture depuis le début du tournoi, fera face à un énorme défi : vaincre le Canada pour un ticket pour les demi-finales. Suivez notre direct.

Demandez le programme. A 10 heures, la finale de saut d'obstacles individuel, en équitation, est synonyme de chance de médaille française pour Simon Delestre et Julien Epaillard. En cyclisme sur piste, les tricolores Sébastien Vigier, Florian Grengbo et Rayan Helal sont attendus pour l'épreuve de vitesse par équipes masculine, à partir de 18h59 pour le premier tour, jusqu'à une éventuelle finale à 20h10. Cette journée sera aussi la dernière danse de Mijain Lopez, légende cubaine de la lutte gréco-romaine. Il pourrait devenir le premier athlète olympique à remporter cinq titres lors de cinq JO différents. Voici le programme complet de la journée.

Les handballeuses et les basketteurs visent une demie. Les Bleues de l'équipe de France de hand, tenantes du titre, croisent la route des Allemandes à 13h30 en quart de finale. Comme un air de revanche pour les basketteurs tricolores : un an après une défaite cuisante au Mondial, la bande de Victor Wembanyama retrouve le Canada, l'un des favoris au titre, et devront faire le match de leur vie pour accéder aux demies (18 heures). Les stars NBA de la Team USA affrontent de leur côté le Brésil (21h30).

Deux nouvelles médailles pour le surf dans la nuit. La France a tellement empilé les podiums pendant la première semaine que la journée de lundi a semblé maussade. L'équipe de France masculine de basket 3x3 a toutefois décroché une superbe (et historique) médaille d'argent, battue en prolongation par les Pays-Bas. Angèle Hug s'est, elle aussi, parée d'argent lors de la finale du kayak cross. Dans la nuit, le prodige tahitien Kauli Vaast a décroché l'or en surf à Teahupo'o et la Réunionnaise Johanne Defay le bronze. De quoi porter à 48 le nombre de breloques (13 en or, 16 en argent, 19 en bronze).

Des espoirs français et une grande finale. Les épreuves d'athlétisme se poursuivent au Stade de France, avec notamment les repêchages du 110 m haies, épreuve où le Français Wilhem Belocian va tenter de se qualifier pour les demi-finales (10h50). Teuraiterai Tupaia tentera de faire briller le javelot tricolore lors des qualifications (10h20). La Française Hilary Kpatcha est, elle, attendue au saut en longueur (11h15). Plus tard dans la journée, les espoirs tricolores reposeront sur Louise Maraval et Shana Grebo, en demi-finale du 400 m haies. Sont aussi prévues plusieurs finales : le lancer de marteau femmes (19h57), le 1 500 m hommes (20h50) et, surtout, le 200 m femmes (21h40).