Triplé historique des Français Joris Daudet, Sylvain André et Romain Mahieu en BMX racing aux Jeux de Paris 2024

C'est une page d'histoire qu'ont écrit, vendredi 2 août, les cyclistes tricolores Joris Daudet (or), Sylvain André (argent) et Romain Mahieu (bronze). Les trois Français, engagés en finale de l'épreuve de BMX racing des Jeux olympiques de Paris, ont pris les trois premières places après une course parfaitement maîtrisée.

Le stade de Saint-Quentin-en-Yvelines, en apnée pendant un peu plus de trente secondes, n'en finissait plus d'exulter. Il s'agit du premier triplé tricolore lors des Jeux olympiques d'été depuis celui réalisé par les gymnastes en 1924 sur l'épreuve de saut de côté. En 2014, Jean-Frédéric Chapuis, Arnaud Bovolenta et Jonathan Midol avait occupé tout le podium de l'épreuve de ski cross aux Jeux olympiques d'hiver de Sotchi.

La déception de Tokyo oubliée

En tête lors de chacune de leurs manches en demi-finales, le trio magique avait réuni tous les ingrédients pour assister à une razzia de médailles et balayer ainsi le spectre de Tokyo. Il y a trois ans, les trois hommes étaient déjà les favoris lors de la finale olympique. Mais, vite enfermés, ils avaient vu leur rêve de podium se fracasser pour quelques secondes (4e place pour André, 6e pour Mahieu, 7e pour Daudet).

"On savait qu’on pouvait le faire, on a tous travaillé pour ça, témoignait Joris Daudet quelques minutes après la course. C’est un rêve qui devient réalité à la maison, c’est énorme." "Quand j’ai vu qu’on était 1-2-3, c’était comme à l’entraînement, il fallait juste se suivre et finir propres, analysait pour sa part Romain Mahieu. Il n'y a pas de meilleure manière de faire un triplé. A domicile, c’est fantastique."