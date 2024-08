Direct JO 2024 : Léon Marchand et Teddy Riner pour l'histoire, les Bleus entrent en piste en athlétisme... Suivez la journée olympique

Ce vendredi 2 août aux Jeux olympiques de Paris pourrait entrer dans l'histoire du sport français. Déjà triple médaillé d'or (sur 400 m 4 nages, 200 m papillon et 200 m brasse), Léon Marchand vise un quatrième titre olympique sur le 200 m 4 nages – la finale est prévue à 20h43. Aucun Français n'a jamais réalisé une telle performance (Jean-Claude Killy et Paul Masson ont remporté trois médailles d'or en 1968 et 1896). Comme le nageur, Teddy Riner pourrait accrocher un quatrième titre olympique à son palmarès et entrer encore un peu plus dans la légende du judo. Il débutera sa journée vers 10 heures dans la catégorie des +100 kg. Suivez notre direct.

Le programme de la journée. Il s'annonce très chargé. Dès 10 heures, Romane Dicko en +78 kg entamera sa journée sur les tatamis. La judokate, titrée par équipes en 2021 à Tokyo, vise une médaille d'or dans sa catégorie. Le pongiste Félix Lebrun jouera pour une place en finale face au Chinois Fan Zhendong à 11 heures. A suivre aussi : la finale de la voile avec Sarah Steyaert et Charline Picon mais aussi celle de Florent Manaudou sur 50 m nage libre (20h30) et de l'incontournable Léon Marchand sur 200 m 4 nages (20h43).

Un petit jeudi pour les Bleus. Après la razzia de mercredi (huit médailles dont trois en or), la France n'a pas vraiment brillé jeudi. A 19 ans, le kayakiste Titouan Castryck a décroché l'argent sur le slalom. Les judokas Madeleine Malonga (-78kg) et Aurélien Diesse (-100kg) sont passés à côté de leur journée, tout comme les escrimeuses en fleuret par équipes. Petit lot de consolation avec la victoire du boxeur Sofiane Oumiha en quarts de finale (-63,5 kg), synonyme de médaille assurée.

Les sports collectifs à suivre. Gros programme pour les équipes françaises, avec notamment le très attendu quart de finale entre la France et l'Argentine en football masculin (21 heures). Autre discipline, même pays : les Bleus du handball doivent absolument battre l'Argentine (11 heures) pour croire aux quarts de finale. Au volley, les champions olympiques visent un 3/3 face à la Slovénie (17 heures), tout comme les basketteurs face à l'Allemagne (21 heures).

L'athlétisme débute au Stade de France, sans Kevin Mayer. Les épreuves d'athlétisme commencent à Saint-Denis, après les épreuves du 20 km marche jeudi dans les rues de Paris. Insuffisamment remis de sa blessure à la cuisse, le recordman du monde et double champion du monde a renoncé à participer au décathlon. Deux Français seront engagés sur la finale du 10 000 m : Yann Schrub et Jimmy Gressier.