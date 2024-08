Direct JO 2024 : après la fin des épreuves et la cérémonie de clôture au Stade de France, l'heure est au bilan

#PARIS2024 Selon un premier bilan de l'Office du tourisme de Paris publié aujourd'hui, à l'issue de la quinzaine olympique, 11,2 millions de visiteurs ont pris part, avec ou sans billet, aux activités liées aux JO en région parisienne entre le 23 juillet et le 11 août. C'est autant que le nombre de touristes sur la même période dans la capitale en 2023, et conforme aux 11,3 millions de visiteurs auxquels s'attendait l'organisme. Avec les 4 millions de visiteurs prévus aux Jeux paralympiques (dont 90% de Français), l'événement (JO et Paralympiques) devrait donc attirer 15 millions de visiteurs. Selon Paris 2024, plus de 9,5 millions de billets aux JO ont été vendus, et 6 millions de visiteurs ont fréquenté les sites de célébrations.