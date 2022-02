JO 2022 : l'odyssée olympique de Quentin Fillon Maillet

Vendredi 18 février, la nuit est tombée sur le ParkFleet Hôtel de Zhangjiakou, antre du Club France, quand Quentin Fillon Maillet s'autorise une coupe de champagne. La deuxième de la quinzaine après celle qui a suivi la médaille d'argent en relais, mais sa première vraie décompression des Jeux olympiques de Pékin.

Quelques heures plus tôt, dans le vent et le froid dantesques du site de biathlon, le Jurassien venait pourtant de passer tout proche d'un (nouveau) moment d'histoire. En terminant quatrième de la mass start, il a manqué l'occasion de devenir l'athlète français le plus décoré sur une seule édition des Jeux olympiques, hiver et été confondus. Concernant les JO d'hiver, c'est déjà fait. "Juste après la ligne d'arrivée, il y avait un peu d'amertume, confiait-il en zone mixte. Vous imaginez bien que j'avais la voie royale pour aller chercher l'or sur ce dernier tir."

Objectif deux médailles

Retour deux semaines en arrière, le 3 février précisément, QFM présentait ses objectifs sur les JO. "Si je rentre des Jeux avec une médaille d'or individuelle et une médaille en relais, ce seront des Jeux réussis", assurait le Franc-comtois de 29 ans. Ils paraissent désormais dérisoires au regard de ses performances incroyables.

L'état de forme de Quentin Fillon Maillet est pourtant un mystère à son arrivée en Chine. Pas physiquement mais dans la tête. Lors de la dernière manche de Coupe du monde à Antholz-Anterselva (Italie), le leader du classement général avait évoqué son "usure mentale" liée à son nouveau statut de patron du biathlon mondial. Pourtant, le discours, depuis le Village olympique, se voulait rassurant : "Il y a de la confiance avec le début de saison qui a été très bon. Je me retrouve en tant que leader de la Coupe du monde, ça me permet d'avancer avec sérénité pour les médailles."

Il n'a pas fallu très longtemps pour que ses objectifs soient atteints. Le 8 février, Fillon Maillet remporte son premier titre olympique sur l'individuel. Trois jours plus tôt, il était monté sur la deuxième marche du podium sur le relais mixte.

"Il doit rester sur ce petit nuage pour rentrer de ces Jeux avec une collection encore plus remplie, prédit Martin Fourcade après l'individuel. Il a une confiance assez énorme en lui, une sérénité." En tant que compagnon de chambre au Village olympique, Simon Desthieux est bien placé pour confirmer : "Il enchaîne les choses sans réellement avoir notion de ce qu'il se passe. Il est dans son petit cocon. Il est toujours ultra concentré, jamais satisfait."

Aucune décompression

Mais ne comptez pas sur lui pour se relâcher, pour décompresser. Cela aurait pourtant pu être légitime pour le commun des mortels après l'accomplissement ultime d'un premier titre olympique. Improbable, en revanche, pour le méticuleux garçon de Saint-Laurent-en-Grandvaux.

"Il ne relâche jamais rien, lui. Et il ne lâchera rien jusqu'à la fin des Jeux même s'il faut ramper." Stéphane Bouthiaux (directeur des équipes de France) à Franceinfo: sport

Nous ne sommes pas au bout de nos surprises ou plutôt de nos émotions. Sa médaille d'argent sur le sprint, le 12 février, est presque aussi remarquable que ses victoires. Deuxième derrière l'intouchable Johannes Boe, Quentin Fillon Maillet a su trouver les ressources après un après-course éprouvant lors de son succès sur l'individuel. Dans le froid polaire, il a enchaîné les interviews pour les médias avant de demander, frigorifié, de répondre aux questions à l'intérieur. "C'était assez fatigant, avoue-t-il. On a terminé les médias vers 23h, j'ai accusé le coup à l'entraînement."

Pas de récupération, pas de massage, pas de repas correct : rien ne le perturbe et il réussit à se remobiliser à chaque course. "Quentin est hallucinant de régularité, admire Simon Desthieux. C'est une grande force d'arriver à se remobiliser à chaque fois car il connaît l'enjeu de la médaille et les répercussions sur sa soirée, sur la récupération."

"J'ai perdu beaucoup d'énergie à cause de vous"

Sa victoire sur la poursuite, le 13 février, est peut-être la plus impressionnante de la quinzaine. Il réussit un 20/20 au tir dans des conditions tempêtueuses alors même que son chargeur lui joue des tours. La sérénité à toute épreuve. Nouvelle victoire, nouveau marathon médiatique. "J'ai perdu beaucoup d'énergie à cause de vous", rigole-t-il après sa dernière course, déclenchant le fou rire de Lionel Laurent, l'attaché de presse du biathlon tricolore.

Alors, pour se ressourcer, Quentin Fillon Maillet adapte ses séances. Comme il carbure derrière la carabine, il n'hésite pas à venir à l'entraînement seulement pour skier comme au lendemain de la poursuite. Dans l'intimité de sa chambre, le natif de Champagnol concentre son attention sur des constructions en Lego pour s'aérer l'esprit. Il passe aussi beaucoup de temps avec ses potes du groupe France même s'il ne joue pas aux jeux vidéos sur la console d'Emilien Jacquelin.

Discours pour encourager ses coéquipiers

En milieu de deuxième semaine, cette bonne ambiance sera d'ailleurs récompensée par une magnifique médaille d'argent en relais. La première de l'équipe de France masculine depuis 2006. La veille, Quentin Fillon Maillet prenait la parole et assumait son nouveau statut de leader du groupe pour motiver les troupes.

Sur la dernière course, la mass start, on pensait la machine jurassienne imperturbable. On a finalement redécouvert que le Français le plus médaillé des Jeux d'hiver se rapprochait quand même un peu de nous autres, humains. Il a fini par trembler sur le dernier tir de sa quinzaine olympique. "Les émotions m'ont rattrapé sur ce dernier tir avec le vent et les jambes qui tremblent", glissait-il en repensant à ses trois fautes qui lui ont coûté le podium.

"L'amertume commence déjà à passer. Cinq médailles, c'est bien au-delà de ce que j'espérais." Quentin Fillon Maillet en zone mixte

Après la cérémonie de clôture - pour laquelle il a été désigné porte-drapeau - et après les dernières sollicitations médiatiques, Quentin Fillon Maillet va pouvoir rentrer auprès des siens, "la valise lourde et la tête pleine de souvenirs". Il en a surtout offert de formidables à tous les Français. Cela pourrait bien continuer s'il venait à remporter le Gros globe de cristal à la fin de la saison.