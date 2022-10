Verstappen pas encore sacré, Quartararo en déroute, les basketteuses américaines insatiables... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Ce week-end a été chargé en actualités sportives. Les basketteuses américaines sont devenues championnes du monde pour la quatrième fois consécutive en Australie, samedi 1er octobre. En Ligue 1, les surprenants Lorientais restent cramponnés au podium après leur victoire face à Lille, dimanche 2 octobre, juste derrière les deux mastodontes, Paris et Marseille.

Dimanche toujours, la pluie a retardé les Grand Prix de moto et de Formule 1. Dans de mauvaises conditions climatiques, Miguel Oliveira (KTM) s'est imposé en MotoGP en Thaïlande et Sergio Pérez (Red Bull) en Formule 1 sur le Grand Prix de Singapour, privant encore un peu Max Verstappen d'un deuxième sacre consécutif. Voici ce qu'il ne fallait pas manquer du week-end sport.

Ligue 1 : Lorient suit le rythme du PSG et de l'OM

Paris, Marseille et… Lorient. C'est le trio qui se détache en tête du championnat de France au terme de la 9e journée. Avec sa victoire acquise, samedi, contre Nice (2-1) grâce à un sublime coup franc de Lionel Messi et un but de Kylian Mbappé en fin de match, Paris a retrouvé le trône de Ligue 1 que lui avait provisoirement pris l'Olympique de Marseille.

Les Phocéens se sont facilement imposés à Angers (0-3), vendredi, dans une rencontre marquée par la bonne performance du latéral Jonathan Clauss. De son côté, Lorient a confirmé son surprenant début de saison en l'emportant avec panache face à Lille (2-1). Les Bretons, en infériorité numérique, ont trouvé les ressources pour marquer le but vainqueur dans les dernières minutes et valider leur place sur le podium.

Au pied du podium, le RC Lens est toujours à l'affût derrière Lorient après sa victoire par le plus petit des écarts (1-0) face à l'Olympique lyonnais, où la crise couve avec une quatrième défaite consécutive en Ligue 1. Dominateurs et plus inspirés, les Sang et Or ont buté à plusieurs reprises sur Anthony Lopes et ont concrétisé en toute fin de match sur penalty.

Mondial de basket : quatrième sacre consécutif pour les Américaines

Elles ont conservé leur couronne. Les Américaines ont remporté la Coupe du monde de basketball, samedi 1er octobre, à Sydney (Australie), en s'imposant face à la Chine en finale (83-61). Dans un match à sens unique, les Etats-Unis ont étouffé les Chinoises, victorieuses de l'équipe de France en quarts de finale, sur tous les aspects du jeu.

#USABWNT are BACK to BACK to BACK to BACK #FIBAWWC CHAMPIONS pic.twitter.com/KiMUZil3Qh — USA Basketball (@usabasketball) October 1, 2022

Ce nouveau sacre est le quatrième consécutif pour les Etats-Unis, et le onzième dans l'histoire de cette nation emblématique du basket. L'Australie, pays hôte de la compétition, complète le podium avec la médaille de bronze, qu'elle a remportée sans débat face au Canada (95-65).

Top 14 : Toulouse impérial, La Rochelle à l'affût

Les champions d'Europe sont sortis du piège francilien. La Rochelle s'est imposé face au Racing 92, samedi, (24-19). Une victoire qui lui a permis de passer leader quelques heures puisque le Stade Toulousain est allé s'imposer sur la pelouse du champion de France, Montpellier (17-19). Le choc de la cinquième journée, très disputé, a basculé sous la botte de Melvyn Jaminet, redoutable face aux perches (5/5).

Du côté de Clermont, le club auvergnat a profité d'un deuxième match consécutif dans son antre pour écraser Lyon (43-20), dernier vainqueur du Challenge européen. Cette victoire, qui confirme ses bonnes sensations actuelles, permet à Clermont de recoller au pied du top 3 provisoire. Le LOU a lui en revanche subi une nouvelle fois ses problèmes défensifs.

Pour les autres résultats, Toulon a surclassé la Section Paloise (17-34), dans les Pyrénées-Atlantiques. L'Union Bordeaux-Bègles a lui assuré l'essentiel face à son adversaire du jour, le Stade Français, en s'imposant 15-10. Enfin, Perpignan a signé une deuxième victoire consécutive à domicile face à Castres (14-10).

F1 : Max Verstappen doit patienter

Disputé sur piste humide, et marqué par de nombreuses sorties de la safety car, le Grand Prix de Singapour a réservé son lot de surprises. À commencer par le nom du vainqueur. Pas de Max Verstappen en haut du podium, septième sans jamais parvenir à recoller à la tête de course, mais bien son fidèle lieutenant, Sergio Pérez. Le Néerlandais s’est même fait une frayeur en sortant de sa trajectoire au 40e tour et devra patienter avant de soulever son second titre de champion du monde.

En parlant de patience, il aura tout de même fallu attendre deux heures et demie pour confirmer la victoire du Mexicain, sous le coup d’une procédure de pénalité pour ne pas avoir respecté la distance nécessaire avec la voiture de sécurité. N’en déplaise aux pilotes de la scuderia italienne, qui devront se contenter des accessits, “Checo” tient bel et bien sa victoire malgré cinq secondes de pénalité, la quatrième de sa carrière. Journée noire, en revanche pour Alpine qui a vu ses deux pilotes stopper leur course pour des défaillances de moteur.

MotoGP : Fabio Quartararo a perdu gros

Il a complètement manqué sa course, dimanche. Fabio Quartararo, leader du championnat du monde, est passé totalement à côté du Grand Prix de Thaïlande. Dans des conditions difficiles (la pluie a retardé la course d'une heure), El Diablo a subi plus qu'autre chose. Parti en quatrième position, il a terminé ce Grand Prix à la 17e place après avoir passé l'ensemble de la course à l'arrière. Il repart donc de Buriram sans aucun point dans ses bagages.

Sa déroute a profité à Miguel Oliveira (KTM), vainqueur devant Jack Miller et Francesco Bagnaia, les deux pilotes de Ducati. Ce dernier n'est d'ailleurs plus qu'à deux petits points de Fabio Quartararo (219) et relance totalement la course au titre.