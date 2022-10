DIRECT. Lens-Lyon : l'OL doit éviter une quatrième défaite d'affilée... Suivez le match de clôture de la 9e journée de Ligue 1

Sortir la tête de l'eau. Deux semaines après sa défaite contre le Paris-Saint-Germain au Groupama Stadium (0-1), l'Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse du RC Lens, dimanche 2 octobre au stade Félix Bollaert-Delélis (20h45), en clôture de la 9e journée de Ligue 1.

Sur une série de trois revers de rang en championnat, les Gones de Peter Bosz sont sous pression avant d'affronter les Sang et Or de Franck Haise, qui ont gagné leurs quatre matchs à domicile cette saison. Lors de l'exercice précédent, l'OL avait tenu le match nul à Lens (1-1) et s'était imposé dans son antre à Décines (2-1).