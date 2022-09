Ligue 1 : le PSG domine Lyon dans un match intense et prend seul la tête du championnat

Grâce à un but de Lionel Messi, les Parisiens ont enchaîné une sixième victoire de suite toutes compétitions confondues, dimanche (0-1).

Paris toujours invincible. Le PSG s'est imposé à Lyon en conclusion de la 8e journée de Ligue 1, dimanche 18 septembre. Lionel Messi a été l'unique buteur d'un match pourtant riche en occasions. Les Parisiens prennent seuls la tête du championnat, avec deux points d'avance sur Marseille, tenu en échec par Rennes plus tôt dans l'après-midi.

L'Argentin a fait la différence dès les premières minutes, avec une frappe parfaitement placée dans la surface sur un subtil service de Neymar (5e). Avec ce but concédé dès les cinq premières minutes, on pouvait craindre de voir l'OL s'effondrer, dévoilant au grand jour une crise couvée après les deux défaites à Lorient et Monaco. Pendant une dizaine de minutes, Lyon a tangué, sonné par la réalisation de l'Argentin. Mais ils ont finalement retrouvé de l'allant, assez pour porter le danger jusqu'à la surface parisienne. Une demi-volée de Moussa Dembélé, certes envoyée en tribunes (19e), puis un centre coupé de la tête par Alexandre Lacazette (21e), ont enfin lancé le choc de la 8e journée.

Lyon déjà largué au classement

Résultat, un match ouvert et intense, dont le score final étriqué ne rend pas compte du spectacle proposé. La faute d'imprécisions offensives, mais aussi d'une débauche d'énergie des défenseurs pour venir s'interposer dans les derniers mètres, à l'image du sauvetage de la tête de Castella Lukeba sur sa ligne devant Messi (47e). Les exploits d'Anthony Lopes (six arrêts) et les contres lyonnais n'ont pas suffi pour arracher un nul tant espéré. Avec une troisième défaite d'affilée, les Rhodaniens pointent désormais à la 6e place de Ligue 1, avec neuf points de leur adversaire du soir.