Mondial de basket 2022 : les Américaines championnes du monde pour la quatrième fois consécutive

Pas de surprise en Australie, les reines ce sont toujours les Américaines. La sélection féminine des Etats-Unis a remporté la Coupe du monde de basketball samedi 1er octobre en disposant de la Chine en finale (83-61), à Sydney. Dans une salle pleine, Team USA a dicté sa loi étouffant progressivement la sélection chinoise, vainqueur de l'équipe de France en quarts de finale. Il s'agit du quatrième titre mondial de rang pour les Etats-Unis, le onzième de la nation-phare du basket féminin.

USA beat China to conquer their 1️⃣1️⃣th #FIBAWWC title pic.twitter.com/b2eBbqlN10 — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) October 1, 2022

Il n'y a pas vraiment eu de débat tant la domination américaine a été totale dans tous les secteurs. Plus adroites, plus agressives défensivement, les coéquipières d'A'Ja Wilson (19 points, 5 rebonds) n'ont pas laissé la Chine mettre en place son jeu et profiter de sa raquette XXL Xu Han – Yueru Li. En tête de dix longueurs à la mi-temps (43-33), Team USA a encore accéléré en deuxième période pour ne plus être reprise.

Plus tôt dans la journée, l'Australie s'était emparée de la médaille de bronze devant son public, en laminant le Canada (95-65). Les Opals ont pu compter sur la légende Lauren Jackson, 41 ans et revenue à la compétition spécifiquement pour cette Coupe du monde à domicile. L'intérieure a compilé 30 points et 7 rebonds pour le dernier match de sa carrière. "Finir devant ce public incroyable, je n'aurais pu rêver mieux, a-t-elle réagi en conférence de presse. Il n'y a jamais rien eu de plus important que de porter le maillot australien."