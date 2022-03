Le XV de France au sommet, Tessa Worley et les biathlètes terminent en beauté, Ferrari démarre fort... Ce qu'il faut retenir du week-end de sport

Du bleu-blanc-rouge partout ou presque. Ce week-end, les sportifs et sportives français se sont illustrés, à commencer par les Bleus du XV de France. Les hommes de Fabien Galthié ont grimpé la dernière marche qu'il leur restait à franchir pour signer le Grand Chelem dans le Tournoi des six nations.

Sur les pistes, Tessa Worley et Justine Braisaz-Bouchet ont décroché les petits globes du géant (ski alpin) et de la mass start (biathlon), tandis que Quentin Fillon Maillet s'est enfin vu remettre son gros globe de cristal. À Belgrade, la hurdleuse Cyréna Samba-Mayela a décroché le titre mondial sur le 60 mètres haies.

Douze ans qu'ils attendaient cela. Les Bleus ont remporté le Tournoi des six nations sans perdre une seule de leurs cinq rencontres. L'apothéose a eu lieu samedi 19 mars au Stade de France contre l'Angleterre, qui n'a pas vraiment existé (25-13). Les hommes de Fabien Galthié apportent à la France le dixième Grand chelem de son histoire. L'Angleterre en compte 13 et le pays de Galles 12.

Jamais menés, jamais véritablement inquiétés, les Tricolores ont infligé une leçon de rugby à une Angleterre qui n'est plus que l'ombre de l'équipe vice-championne du monde il y a trois ans. "C'est incroyable, on sait combien cette compétition est dure", s'est réjoui Antoine Dupont, capitaine de l'équipe de France. Une équipe qui a aussi été portée par sa solidité défensive. "Je n'arrive pas encore à réaliser", s'est ému l'entraîneur Fabien Galthié. Le XV de France ne compte pas s'arrêter là : il se tourne déjà vers 2023, avec une Coupe du monde qui se jouera à domicile.

Quatorze ans après son premier podium en carrière, acquis à Aspen (Etats-Unis) en novembre 2008, la Franco-Australienne Tessa Worley a réussi une nouvelle prouesse en revenant sur le devant de la scène. À 32 ans, elle a remporté, dimanche 20 mars, son second petit globe de cristal de slalom géant, cinq ans après le premier, grâce à sa quatrième place derrière Federica Brignone, Marta Bassino et Petra Vlhova.

En biathlon, sa compatriote Justine Braisaz-Bouchet est allée chercher un petit globe, le premier de sa carrière, à Oslo-Holmenkollen. À l'occasion de la dernière mass start de la saison, la skieuse des Saisies a fait coup double en allant remporter la course, grâce notamment à un duel suédois entre Elvira Oeberg et Linn Persson qui a joué en sa faveur. La Française est la première à décrocher un petit globe dans le biathlon féminin français depuis celui de la poursuite glanée par Sandrine Bailly en 2008.

A crazy finish in the Mass Start standings sees Justine Braisaz-Bouchet claim the first Discipline Score Globe of her career. Against all odds - much like Tandrevold last year! Watch live on https://t.co/bk5aBBso9Q and follow on the Official IBU App! pic.twitter.com/h3SWWxW8cl

Chez les hommes, pas de nouveau petit globe pour Quentin Fillon Maillet sur la mass start. Parti trois fois à la faute, le Jurassien a laissé passer sa chance de réaliser le triplé après ses succès en poursuite et en sprint. Il a néanmoins pu soulever son gros globe, conquis la semaine passée. Le premier de la carrière du récent quintuple médaillé olympique à Pékin.

"I worked so hard for this. I stayed focussed since the preparations in May and - "



And then Johannes Thingnes Boe crashes our Globe interview with @quentinfillon - we love to see it; and we love to see you with your Globe, Quentin! #biathlon | #HOL22 | @FedFranceSki pic.twitter.com/4yR1wFTREP