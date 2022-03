Infographie Formule 1 : du GP de Bahreïn à celui d'Abu Dhabi, découvrez et téléchargez le calendrier complet de la saison 2022

Formule 1 : du GP de Bahreïn à celui d'Abu Dhabi, découvrez et téléchargez le calendrier complet de la saison 2022

Les monoplaces sont prêtes à rouler sur le tartan des pistes du monde entier. La Formule 1 est de retour pour une nouvelle saison, dès le 18 mars, sur le circuit de Sakhir, au Bahreïn. Une nouvelle édition du championnat du monde, la 72e dans l'histoire de la Formule 1, qui verra des nouveautés, sur les monoplaces, déjà, et sur les circuits avec l'arrivée du Grand Prix de Miami.

Formule 1 : le calendrier de la saison 2022 (franceinfo: sport) Après avoir fait l'impasse durant la période de crise sanitaire, les courses en Australie, à Singapour et au Japon font aussi leur retour dans la planète F1. Le Grand Prix de Russie prévu le 25 septembre à Sotchi, a quant à lui été annulé en raison de la guerre en Ukraine. Trois dates sont à noter pour le public francophone : le 29 mai à Monaco, le 24 juillet au Castellet et le 28 août à Spa-Francorchamps.



Téléchargez le programme complet de la saison 2022 de Formule 1 :