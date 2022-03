MotoGP : Fabio Quartararo et Johann Zarco sur le podium du Grand Prix d'Indonésie, derrière l'intouchable Miguel Oliveira

Fabio Quartararo s’est offert, dimanche 20 mars, un premier podium en 2022 grâce à une deuxième place lors du Grand Prix d’Indonésie. Le Français, parti en pôle position, a pourtant connu un début de course compliqué, rétrogradant à la cinquième place lors du premier tour. Il s'est accroché et a ensuite grappillé des places jusqu’à remonter juste derrière la vainqueur du jour, le Portugais Miguel Oliveira, impérial sur une piste mouillée très piégeuse. Johann Zarco, auteur d’une très bonne course, s’adjuge la 3e place, rang qu'il occupait sur la grille de départ.