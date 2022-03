Tournoi des six nations : "XV de France, une si longue attente", une plongée exceptionnelle dans l'intimité des Bleus

Du stage de préparation à la dernière semaine précédant le Crunch, le documentaire de Cédric Beaudou et Jean-Philippe Hunault permet de suivre le quotidien des joueurs de l'équipe de France dans le Tournoi des six nations.

Au plus près des Bleus. Dans les coulisses de chaque performance, dans les vestiaires d'un collectif tourné vers la victoire finale, le documentaire "XV de France, une si longue attente", de Cédric Beaudou et Jean-Philippe Hunault, vous emmène dans l'intimité de l'équipe de France dans le Tournoi des six nations 2022.

Du stage de préparation avec la Légion étrangère, dans le camp militaire de Carpiagne (Bouches-du-Rhône), aux derniers jours avant le dernier match décisif France-Angleterre du samedi 19 mars, en passant par une soirée à Marcoussis avec Francis Cabrel, découvrez la vie de ce groupe uni pour conquérir le premier titre depuis 12 ans, le premier Grand Chelem depuis 2010. Cinquante-deux minutes d'images exceptionnelles à découvrir sans modération.