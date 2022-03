France-Angleterre : revivez tous les essais du match qui offre le Grand Chelem aux Bleus dans le Tournoi des six nations

Les Bleus se sont imposés contre l'Angleterre (25-13) grâce à des essais de Gaël Fickou, François Cros et Antoine Dupont, samedi.

Les Bleus retrouvent le chemin du Grand Chelem, douze ans après. Grâce à sa victoire sur l'Angleterre, 25-13, samedi 19 mars, le XV de France remporte le Tournoi des six Nations, bien porté par des essais de Gaël Fickou, François Cros et Antoine Dupont. Une délivrance.

15e minute : Fickou ouvre le bal

Alors que les Bleus menaient déjà 3-0 grâce à une pénalité inscrite par Melvyn Jaminet, Gaël Fickou est venu concrétiser la domination des Bleus par le premier essai de la rencontre. Après plusieurs séquences de fixations, le joueur du Racing 92 est trouvé par Romain Ntamack sur les extérieurs et marque son 12e essai avec le XV de France.

40e : François Cros ouvre son compteur en Bleu

Déjà décisif sur le premier essai, Romain Ntamack fait encore parler son talent juste avant la mi-temps. Le Toulousain s'offre une percée dans la défense du XV de la Rose et est stoppé à quelques mètres de l'en-but. Au soutien François Cros récupère le ballon et aplatit sur la ligne. Le troisième-ligne inscrit son premier essai avec le XV de France.

48e : Freddie Steward sonne le réveil anglais

Alors que les Bleus menaient 18-6 à la pause, les Anglais reviennent plus conquérants et trouvent finalement la faille dans la défense française, jusque là très solide. Après une percée dans l'axe, le XV de la Rose trouve le décalage sur l'aile pour inscrire un essai en coin et revenir à seulement 5 points des Français.

61e : Dupont, l'inévitable

Les Anglais enchaînent les incursions dans le camp français mais les Bleus laissent passer l'orage pour repartir de l'avant. Après plusieurs charges et franchissements, Grégory Alldritt donne au contact pour Antoine Dupont qui résiste à un placage avant de filer vers la ligne et marquer le troisième essai français. Le Stade de France peut exulter.